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Раздел: Авто  
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Подробности о новом BMW M2 рассекретили в Сети

Подробности о новом BMW M2 рассекретили в СетиКупе BMW M2 Competition оснащено высокопроизводительным движком S55.

В Сети был рассекречены характеристики экстремального купе BMW M2 Competition. Дебют новинки состоится в рамках Пекинского автосалона 25 апреля этого года. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Автомобиль, является двухдверным, оснащен карбоновым аэродинамическим обвесом, а также высокопроизводительным движком S55. Обновленное купе должно быть быстрее своего предшественника на три десятых секунды.

Создатели позиционируют новинку, как замену текущей модели BMW M2. От предшественника новинка отличается пересмотренным аэродинамическим обвесом из углеродного волокна, а также другими передними и задними бамперами.

Мощность агрегата автомобиля составляет 410 лошадиных сил. Другие характеристики производитель пока не сообщает.

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Ожидается, что до "сотни" BMW M2 сможет разгоняться 4.0 секунды. Стоимость новинки будет несколько выше, нежели у ее предшественника.
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 Теги: BMW M2, купе

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Сегодня, 12:12 » Автор: Богдан Процив
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