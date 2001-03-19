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Раздел: Авто  
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Автомобиль для всех: Volkswagen готовит новый кроссовер

Автомобиль для всех: Volkswagen готовит новый кроссоверНовая модель будет меньше, чем Volkswagen Tiguan.

В модельном ряду Volkswagen появится еще один кроссовер. В компании новинку уже окрестили Volks SUV, что можно перевести как народный паркетник.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.com.ua.

Скорее ее можно сравнить с другой новинкой – T-Roc, компактным кроссовером, который разрабатывался специально для Европы. Что же касается «народного» вседорожника, он будет продаваться в США, Китае и, возможно, Украине.

Технических подробностей об автомобиле нет. Известно лишь, что производить его, скорее всего, будут в Китае, Мексике и РФ. То есть, есть все основания сомневаться в высоком качестве сборки.

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В Украине самый популярный кроссовер немецкой марки — Volkswagen Tiguan.
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 Теги: Volkswagen, Tiguan, Автомобиль

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Сегодня, 20:47 » Автор: Едгар Букмирза
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