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Раздел: Авто  
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Nissan показал свой обловненный спортивный автомобиль

Nissan показал свой обловненный спортивный автомобиль Поклонников удивило количество лошадиных сил.

Разговор пойдет о новой модификации Nissan 307Z 2018. В США приобрести ее можно почти за 30 тысяч долларов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua .

По сравнению с предыдущим вариантом, сошедшим с конвейера почти десять лет назад, изменений не так уж и много. Они коснулись цветовой гаммы и дизайна кузова в части обрезки.

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Что же касается мотора, то он прибавил в мощности только две лошадиные силы. Поэтому многие поклонники спортивного автомобиля от японского производителя небезосновательно ожидают полноценных обновлений. По предположениям, они должны выйти к 2020 году.
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 Теги: Nissan, спортивный автомобиль, обновление

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Сегодня, 21:46 » Автор: Едгар Букмирза
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