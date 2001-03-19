Раздел: Авто
Nissan показал свой обловненный спортивный автомобиль
Поклонников удивило количество лошадиных сил.
Разговор пойдет о новой модификации Nissan 307Z 2018. В США приобрести ее можно почти за 30 тысяч долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua .
По сравнению с предыдущим вариантом, сошедшим с конвейера почти десять лет назад, изменений не так уж и много. Они коснулись цветовой гаммы и дизайна кузова в части обрезки.
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Что же касается мотора, то он прибавил в мощности только две лошадиные силы. Поэтому многие поклонники спортивного автомобиля от японского производителя небезосновательно ожидают полноценных обновлений. По предположениям, они должны выйти к 2020 году.
Разговор пойдет о новой модификации Nissan 307Z 2018. В США приобрести ее можно почти за 30 тысяч долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua .
По сравнению с предыдущим вариантом, сошедшим с конвейера почти десять лет назад, изменений не так уж и много. Они коснулись цветовой гаммы и дизайна кузова в части обрезки.
Читайте также: Nissan показал "свеженький" электробус
Что же касается мотора, то он прибавил в мощности только две лошадиные силы. Поэтому многие поклонники спортивного автомобиля от японского производителя небезосновательно ожидают полноценных обновлений. По предположениям, они должны выйти к 2020 году.
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