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Раздел: Авто  
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Дизельгейт продолжается: в штаб-квартире Volkswagen прошли обыски

Дизельгейт продолжается: в штаб-квартире Volkswagen прошли обыскиVolkswagen стала фигурантом еще одного международного скандала.

Прокурор немецкого города Брауншвейг заявил, что в начале марта прокуратура провела ряд крупномасштабных обысков в штаб-квартире автомобильной марки Volkswagen в Вольфсбурге.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"Следственные действия проводились в 13-ти офисах компании для выявления лиц, подозреваемых в манипулировании рынком. Были изъяты документы и большие объемы данных, которые в течение ближайших недель проанализируют специалисты", - сказал прокурор.

Расследование связано с недостоверной информацией, представленной Volkswagen, о показателях уровня вредных выбросов дизельных автомобилей. В качестве компенсации компания уже выплатила властям США 17,5 млрд долл.

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В январе этого года компания Volkswagen стала фигурантом еще одного международного скандала. Стало известно, что в Volkswagen заставляли обезьян дышать выхлопными газами для тестов. Исследования также проводились на людях - 25 человек вдыхали NO2 в разных концентрациях в течение нескольких часов. В результате исследователи не выявили никаких эффектов. Компания извинилась за "выбранные научные методы".
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 Теги: Volkswagen, Дизельгейт, скандал

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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