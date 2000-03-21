Раздел: Авто
Дизельгейт продолжается: в штаб-квартире Volkswagen прошли обыски
Volkswagen стала фигурантом еще одного международного скандала.
Прокурор немецкого города Брауншвейг заявил, что в начале марта прокуратура провела ряд крупномасштабных обысков в штаб-квартире автомобильной марки Volkswagen в Вольфсбурге.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"Следственные действия проводились в 13-ти офисах компании для выявления лиц, подозреваемых в манипулировании рынком. Были изъяты документы и большие объемы данных, которые в течение ближайших недель проанализируют специалисты", - сказал прокурор.
Расследование связано с недостоверной информацией, представленной Volkswagen, о показателях уровня вредных выбросов дизельных автомобилей. В качестве компенсации компания уже выплатила властям США 17,5 млрд долл.
Читайте также: Volkswagen и Audi покидают Корею со скандалом
В январе этого года компания Volkswagen стала фигурантом еще одного международного скандала. Стало известно, что в Volkswagen заставляли обезьян дышать выхлопными газами для тестов. Исследования также проводились на людях - 25 человек вдыхали NO2 в разных концентрациях в течение нескольких часов. В результате исследователи не выявили никаких эффектов. Компания извинилась за "выбранные научные методы".
Прокурор немецкого города Брауншвейг заявил, что в начале марта прокуратура провела ряд крупномасштабных обысков в штаб-квартире автомобильной марки Volkswagen в Вольфсбурге.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
"Следственные действия проводились в 13-ти офисах компании для выявления лиц, подозреваемых в манипулировании рынком. Были изъяты документы и большие объемы данных, которые в течение ближайших недель проанализируют специалисты", - сказал прокурор.
Расследование связано с недостоверной информацией, представленной Volkswagen, о показателях уровня вредных выбросов дизельных автомобилей. В качестве компенсации компания уже выплатила властям США 17,5 млрд долл.
Читайте также: Volkswagen и Audi покидают Корею со скандалом
В январе этого года компания Volkswagen стала фигурантом еще одного международного скандала. Стало известно, что в Volkswagen заставляли обезьян дышать выхлопными газами для тестов. Исследования также проводились на людях - 25 человек вдыхали NO2 в разных концентрациях в течение нескольких часов. В результате исследователи не выявили никаких эффектов. Компания извинилась за "выбранные научные методы".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
165
0
Оставьте свой комментарий