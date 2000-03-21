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Раздел: Авто  
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Стало известно, сколько будет стоить люксовый кроссовер DS7 Crossback

Стало известно, сколько будет стоить люксовый кроссовер DS7 Crossback Оглашена стоимость модели на китайском рынке.

На китайском рынке стартуют продажи внедорожника DS7 Crossback. Стоимость модели составит от 213,9 до 314,9 тысячи юаней (от 34 600 до 50 000 долларов), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Китайская версия модели немного отличается от европейской, ее размеры составляют 4603х1891х1626 мм, а колесная база 2 740 мм. Среди оснащения автомобиля убрали часть премиальных опций, что сделало его более доступным.

В подкапотном пространстве располагается 1,6-литровый мотор отдачей 180 и 220 л.с. С силовыми установками будет трудиться 8-скоростная АКПП и передний привод.

Автомобиль будет оснащаться системой курсовой устойчивости, ABS, EBD, дистанционным запуском, головной светодиодной оптикой, восемью подушками, мультимедийным центром с 8-дюймовым экраном, двухзонной климатической установкой и контролем давления в шинах.

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В топовых версиях появится адаптивный круиз-контроль, предотвращение столкновений, 19-дюймовые диски, 12-дюймовый дисплей мультимедиа-системы, панорамная крыша и цифровая панель приборов.
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 Теги: DS7, цена

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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