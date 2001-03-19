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Раздел: Авто  
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Невероятная доставка: лайнер Airbus A380 перевезли на шести грузовиках

Невероятная доставка: лайнер Airbus A380 перевезли на шести грузовиках Для транспортировки использовали тягачи Mercedes-Benz Aсtros.

В данном случае самолет Airbus A380 транспортировали в разобранном состоянии на шести трейлерах. Отдельно носовую часть, центральную и кормовую секцию фюзеляжа. На следующих трех трейлерах разместили хвостовое оперение и крылья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Везти нелегкую ношу поручили четырем седельным тягачам Mercedes-Benz Arocs c колесной формулой 6х4 и двум балластным тягачам Mercedes-Benz Aсtros (8х4), специально предназначенным для сверхтяжелых грузов.

Перевозимый для сборки в Тулузе Airbus является первым из трех авиалайнеров, заказанных японской авиакомпанией All Nippon Airways (ANA). В свой первый рейс Airbus A380 под логотипом ANA отправится в начале 2019 года по маршруту Токио – Гонолулу. Примечательно, что фюзеляж будут украшать ливреи зеленой морской черепахи Хону, которая символизирует удачу и процветание.

Двухпалубный гигант Airbus A380 длиной 72,75 м с размахом крыльев 79,7 м вмещает от 525 до 853 пассажиров в зависимости от конфигурации салона. Максимальная взлетная масса – 560 тонн. Стоимость одного самолета – 489 млн долларов.

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В настоящее время эксплуатируется 222 таких аппарата в 13 авиакомпаниях на 60 маршрутах. В мире насчитывается 240 аэропортов, которые могут обслуживать самый большой пассажирский самолет.

Невероятная доставка: лайнер Airbus A380 перевезли на шести грузовиках
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 Теги: грузовики, самолет

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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