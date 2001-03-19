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Раздел: Авто  
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Новая модель купе-кроссовера Renault будет выполнена в стиле BMW

Новая модель купе-кроссовера Renault будет выполнена в стиле BMW Автомобиль разработан на платформе B0.

В начале текущего лета французский машиностроительный концерн Рено привезет на один из автосалонов свой новый купеобразный кроссоверный автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

В соответствии с предварительными данными, распространенной обозревателями автомобильных веб-сайтов, очертания кузова нового транспортного средства будут схожи с купе-кроссоверам от баварского бренда БМВ. Сейчас информация касательно нового авто засекречена, кроме того, что ее разработали на платформе B0. Размеры автомобиля Renault станут крупнее модели Kaptur.

Возможно, ценник новинки будет выше стоимости Renault Kaptur и Renault Duster, которые построены на одной архитектурной платформе. Интересен тот фак, что рестайлинговое кросс-купе выведут не только на отечественный авторынок, но на рынки КНР, Южной Кореи и Бразилии.

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В то же время одно из предприятий Renault начало рестайлинг своей производственной мощности, направленной на производство нового кроссовера.
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 Теги: Renault, BMW

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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