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Раздел: Авто  
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Ford представил обновленный седан Fusion

Ford представил обновленный седан FusionАвтомобиль незначительно изменился внешне и стал безопаснее.

Компания Ford представила обновленный седан Fusion. Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Нью-Йорке 28 марта. Продажи машины на местном рынке начнутся этим летом. Автомобиль отличается от дорестайлинговой модели другой решеткой радиатора, новым капотом и видоизмененной светодиодной оптикой, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

Базовая версия седана теперь комплектуется системой экстренного торможения, функцией распознавания пешеходов, системой мониторинга слепых зон и системой удержания полосы движения автоматическим экстренным торможением с обнаружением пешеходов. Опционально водителю предлагаются адаптивный круиз-контроль.

Также Ford модернизировал гибридную силовую установку седана. После этого запас хода на одной электротяге увеличился до 40 км. Это на 20% больше чем у дорестайлингвой модели. Все остальные моторы доступные для седана остались без изменений.

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Еще одной ближайшей премьерой Ford станет Focus четвертого поколения. Дебют машины состоится на специальном мероприятии в апреле нынешнего года. Предполагается, что следующий Ford Focus будет построен на новом модульном шасси, благодаря которому колесная база увеличится примерно на 50 миллиметров. При этом сам автомобиль станет легче модели предыдущего поколения приблизительно на 50 килограммов.

Ford представил обновленный седан Fusion
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 Теги: Ford Fusion

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Сегодня, 11:30 » Автор: Богдан Процив
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