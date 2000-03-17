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BMW создаст электрокары с запасом хода в 700 км
Компания BMW в течение ближайших восьми лет выпустит 12 моделей с полностью электрической силовой установкой.
К 2025 г. компания BMW планирует выпустить 25 серийных электрифицированных моделей. Об этом стало известно в ходе ежегодной отчетной конференции концерна в Мюнхене, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Autonews.ru. Из них 12 будут оснащаться полностью электрическими силовыми установками. Запас хода у машин составит около 700 км. В свою очередь, гибриды смогут проезжать исключительно на электротяге до 100 км.
В планах немецкого бренда в нынешнем году реализовать по всему миру около 140 тыс. автомобилей с электрифицированными силовыми установками, К концу следующего года в планах BMW вывести на дороги как минимум 1,5 млн гибридов и электрокаров.
Уже в этом году немецкая компания начнет серийное производство гибридного родстера i8, представленного на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. В состав силовой установки входит 1,5-литровый трехцилиндровый мотор мощностью 231 л.с. и 143-сильный электрический двигатель. Агрегаты позволяют спорткару ускоряться с места до «сотни» за 4,4 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км в час.
В 2019 г. бренд MINI, которым владеет компания BMW, выпустит свой первый серийный электрокар, к которому в том же году присоединяться два или три подключаемых гибрида. Годом позже BMW представит электрическую модификацию кроссовера X3. В 2021 г. немцы выпустят электрокар нового поколения, который на данный момент известен под названием iNext.
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Начиная с 2021 г. электрокары баварского бренда начнут оснащаться автопилотом третьего уровня. В этом же году начнутся испытания машин, оснащенных беспилотными системами четвертого и пятого уровней.
К 2025 г. компания BMW планирует выпустить 25 серийных электрифицированных моделей. Об этом стало известно в ходе ежегодной отчетной конференции концерна в Мюнхене, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Autonews.ru. Из них 12 будут оснащаться полностью электрическими силовыми установками. Запас хода у машин составит около 700 км. В свою очередь, гибриды смогут проезжать исключительно на электротяге до 100 км.
В планах немецкого бренда в нынешнем году реализовать по всему миру около 140 тыс. автомобилей с электрифицированными силовыми установками, К концу следующего года в планах BMW вывести на дороги как минимум 1,5 млн гибридов и электрокаров.
Уже в этом году немецкая компания начнет серийное производство гибридного родстера i8, представленного на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. В состав силовой установки входит 1,5-литровый трехцилиндровый мотор мощностью 231 л.с. и 143-сильный электрический двигатель. Агрегаты позволяют спорткару ускоряться с места до «сотни» за 4,4 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км в час.
В 2019 г. бренд MINI, которым владеет компания BMW, выпустит свой первый серийный электрокар, к которому в том же году присоединяться два или три подключаемых гибрида. Годом позже BMW представит электрическую модификацию кроссовера X3. В 2021 г. немцы выпустят электрокар нового поколения, который на данный момент известен под названием iNext.
Читайте также: Opel представила спортивную модификацию Corsa
Начиная с 2021 г. электрокары баварского бренда начнут оснащаться автопилотом третьего уровня. В этом же году начнутся испытания машин, оснащенных беспилотными системами четвертого и пятого уровней.
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