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Раздел: Авто  
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BMW приостанавливает выпуск седана 7 серии

BMW приостанавливает выпуск седана 7 серииПричиной такого шага является новые европейские стандарты относительно выбросов в атмосферу.

Компания BMW приостанавливает выпуск авто 7-series. Такое заявление сделали в немецком автоконцерне. Правда, речь идет о тех вариантах, которые работают на бензине.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Интересно, что дизельный вариант останется на конвейере. И это несмотря на то, что раньше субъектом скандала вокруг таких моторов стал Volkswagen. Кроме того, надо напомнить, что в мире среди многих дизельные двигатели ассоциируются с загрязнением окружающей среды.

Чтобы сделать автомобиль, соответствующий стандартам, BMW необходимо внести изменения в конструкцию автомобиля. В частности, предполагается установка комплексного фильтра отложений.

Проблема с выбросами стала причиной того, что приостановлен выпуск седана BMW M3.

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Ожидается, что обновленная премьера появится перед широкой аудиторией в 2020 году. Что же касается 7 серии, то ее выпуск может начаться уже в следующем году. Шпионские фото появились в сети уже сейчас.

На них видно, что претерпели изменения передняя и задняя панели. Внутри же будет установлена цифровая система управления, аналогичная той, которую используют Mercedes и Audi.
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 Теги: BMW, седан, 7 серия

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Сегодня, 19:00 » Автор: Едгар Букмирза
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