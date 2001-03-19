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Раздел: Авто  
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Автомобилям на еврономерах предлагают налоговую амнистию

Автомобилям на еврономерах предлагают налоговую амнистиюТакже звучали предложения распространить льготное растаможивание.

До 28 марта общественные организации, представляющие владельцев автомобилей на еврономерах, а также парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики должны выработать совместную позицию по поводу условий налоговой амнистии автовладельцам. Такая договоренность была достигнута на встрече автомобильного сообщества с представителями парламента.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Председатель налогового комитета парламента Нина Южанина считает, что необходимо легализовать автомобили которые были ввезены в Украину до 1 января 2018 года. Для легализации предлагается так называемый «молдавский сценарий» — за 30% от действующей ставки на растаможивание автомобиля. Альтернативный озвученный вариант — применять базовую ставку при растаможивании в размере 800 евро. Об этом сообщает auto.24tv.ua.

В ходе встречи острую дискуссию вызвал вопрос, какие автомобили будут иметь право на легализацию. Один из вариантов — не пропускать слишком старые автомобили, установив ограничение 2000 годом выпуска. Также звучали предложения распространить льготное растаможивание на все автомобили, отвечающие нормам Евро-5, независимо от возраста.

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Напомним, по данным на 2017 год в Украине в нарушение закона находятся более 63,9 тыс. транспортных средств с иностранными номерами. Большинство автомобилей на еврономерах по уровню экологичности соответствуют уровню Евро-3.
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 Теги: Авто, еврономера

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Сегодня, 20:47 » Автор: Едгар Букмирза
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