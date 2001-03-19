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Hennessey представил спецверсию люксового внедорожника
Спецверсия внедорожника имеет гарантию от компании.
Компания Hennessey анонсировала спецверсию полноразмерного внедорожника Lincoln Navigator 2018 модельного года под названием HPE600. Цифры говорят сами за себя. Мощность мотора доведена до 600 лошадиных сил.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
Заводская версия люксового внедорожника Lincoln Navigator комплектуется 3,5-литровым битурбированным двигателем V6 от Ford мощностью 450 л.с. и 677 Нм крутящего момента. У Hennessey Performance (HPE) уже есть опыт форсировки этого мотора на примере VelociRaptor 600 — спецверсии Ford Raptor. Тюнер поставил уже несколько сотен ее экземпляров клиентам за последний год.
Оценив надежность пакета повышения производительности HPE600 в Hennessey решили установить его и на Lincoln Navigator. Тюнинг включает в себя перепрошивку блока управления мотором, новую систему впуска с высоким расходом воздуха, модернизацию выхлопной системы из нержавеющей стали, установку широкого фронтального интеркулера. Все это обеспечивает дополнительные 150 лошадиных сил.
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600-сильный Navigator от Hennessey Performance разгоняется с 0 до 96 км/час за 4,8 секунды. С места он преодолевает четверть мили или 402 метра за 12,9 секунды. Скорость на выходе составляет 171 км/час.
Компания Hennessey анонсировала спецверсию полноразмерного внедорожника Lincoln Navigator 2018 модельного года под названием HPE600. Цифры говорят сами за себя. Мощность мотора доведена до 600 лошадиных сил.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
Заводская версия люксового внедорожника Lincoln Navigator комплектуется 3,5-литровым битурбированным двигателем V6 от Ford мощностью 450 л.с. и 677 Нм крутящего момента. У Hennessey Performance (HPE) уже есть опыт форсировки этого мотора на примере VelociRaptor 600 — спецверсии Ford Raptor. Тюнер поставил уже несколько сотен ее экземпляров клиентам за последний год.
Оценив надежность пакета повышения производительности HPE600 в Hennessey решили установить его и на Lincoln Navigator. Тюнинг включает в себя перепрошивку блока управления мотором, новую систему впуска с высоким расходом воздуха, модернизацию выхлопной системы из нержавеющей стали, установку широкого фронтального интеркулера. Все это обеспечивает дополнительные 150 лошадиных сил.
Читайте также: Bruiser Conversions представил спецверсию нового Jeep Wrangler
600-сильный Navigator от Hennessey Performance разгоняется с 0 до 96 км/час за 4,8 секунды. С места он преодолевает четверть мили или 402 метра за 12,9 секунды. Скорость на выходе составляет 171 км/час.
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