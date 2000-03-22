Раздел: Авто
Эксперты назвали автопроизводителей с наиболее качественным обслуживанием
Владельцы машин чаще всего используют электронную запись на обслуживание.
Исследовательский портал J.D. Power (США) составил ТОП автомобильных марок с самым лучшим обслуживанием от дилеров. Наибольший балл среди компаний люкс-сегмента зафиксирован у японской компании Infiniti, среди серийных у американского машиностроителя Buick.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.club.
Список создан на основании результатов анкетирования более 74 тыс. американских владельцев автомобилей возрастом от 1-го до 3-х лет. Собственникам предложили оценить автомобильные центры по качеству и скорости обслуживания, удобству местонахождения и нескольким иным характеристикам сервиса. На базе полученных данных поставлена оценка по шкале от 0 до 1 тыс. баллов.
Японские специалисты из Инфинити набрали 876 баллов, что на 48 пунктов больше средневзвешенного итога среди всех брендов и на 14 больше среднего результата в списке премиум брендов машин. Касательно серийных автопроизводителей с лучшим сервисом, то их лидером стал Buick с показателем 850 баллов, а средний показатель составил 820 очков.
Читайте также: Эксперты назвали самые «прожорливые» приложения для Android
Специалисты J.D.Power установили, что владельцы машин чаще всего используют электронную запись на обслуживание через всемирную сеть. Самый большой спрос на такую услугу среди граждан, родившихся после 1981г.
Исследовательский портал J.D. Power (США) составил ТОП автомобильных марок с самым лучшим обслуживанием от дилеров. Наибольший балл среди компаний люкс-сегмента зафиксирован у японской компании Infiniti, среди серийных у американского машиностроителя Buick.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.club.
Список создан на основании результатов анкетирования более 74 тыс. американских владельцев автомобилей возрастом от 1-го до 3-х лет. Собственникам предложили оценить автомобильные центры по качеству и скорости обслуживания, удобству местонахождения и нескольким иным характеристикам сервиса. На базе полученных данных поставлена оценка по шкале от 0 до 1 тыс. баллов.
Японские специалисты из Инфинити набрали 876 баллов, что на 48 пунктов больше средневзвешенного итога среди всех брендов и на 14 больше среднего результата в списке премиум брендов машин. Касательно серийных автопроизводителей с лучшим сервисом, то их лидером стал Buick с показателем 850 баллов, а средний показатель составил 820 очков.
Читайте также: Эксперты назвали самые «прожорливые» приложения для Android
Специалисты J.D.Power установили, что владельцы машин чаще всего используют электронную запись на обслуживание через всемирную сеть. Самый большой спрос на такую услугу среди граждан, родившихся после 1981г.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
492
0
Оставьте свой комментарий