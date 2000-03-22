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Раздел: Авто  
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Эксперты назвали автопроизводителей с наиболее качественным обслуживанием

Эксперты назвали автопроизводителей с наиболее качественным обслуживаниемВладельцы машин чаще всего используют электронную запись на обслуживание.

Исследовательский портал J.D. Power (США) составил ТОП автомобильных марок с самым лучшим обслуживанием от дилеров. Наибольший балл среди компаний люкс-сегмента зафиксирован у японской компании Infiniti, среди серийных у американского машиностроителя Buick.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtolubiteli.club.

Эксперты назвали автопроизводителей с наиболее качественным обслуживанием


Список создан на основании результатов анкетирования более 74 тыс. американских владельцев автомобилей возрастом от 1-го до 3-х лет. Собственникам предложили оценить автомобильные центры по качеству и скорости обслуживания, удобству местонахождения и нескольким иным характеристикам сервиса. На базе полученных данных поставлена оценка по шкале от 0 до 1 тыс. баллов.

Японские специалисты из Инфинити набрали 876 баллов, что на 48 пунктов больше средневзвешенного итога среди всех брендов и на 14 больше среднего результата в списке премиум брендов машин. Касательно серийных автопроизводителей с лучшим сервисом, то их лидером стал Buick с показателем 850 баллов, а средний показатель составил 820 очков.

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Специалисты J.D.Power установили, что владельцы машин чаще всего используют электронную запись на обслуживание через всемирную сеть. Самый большой спрос на такую услугу среди граждан, родившихся после 1981г.
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 Теги: авто, обслуживание

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Вчера, 23:43 » Автор: Едгар Букмирза
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