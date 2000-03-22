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Эксперты назвали самый любимый автомобиль американцев
Этот пикап возглавил рейтинг популярнейших машин в США.
Американцы больше всего любят пикапы. Об этом свидетельствует рейтинг самых популярных автомобилей США в 2018 году. В ТОП-10 американских бестселлеров пикапы заняли первые две ступени пьедестала. Безоговорочным же лидером рейтинга стал Ford F-Series, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
В США этот пикап предлагается в различных модификациях. Самый знаменитый вариант – Ford F-150.
В топовой комплектации пикап комплектуется 3,5-литровым мотором. Его мощность достигает 450 лошадиных сил, а крутящий момент – почти 700 Нм. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатым «автоматом».
Дорожный просвет грузовика — почти 300 мм.
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Ford F-150 также входит в ТОП-10 лучших внедорожников 2017. Пикап занимает шестое место.
Американцы больше всего любят пикапы. Об этом свидетельствует рейтинг самых популярных автомобилей США в 2018 году. В ТОП-10 американских бестселлеров пикапы заняли первые две ступени пьедестала. Безоговорочным же лидером рейтинга стал Ford F-Series, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
В США этот пикап предлагается в различных модификациях. Самый знаменитый вариант – Ford F-150.
В топовой комплектации пикап комплектуется 3,5-литровым мотором. Его мощность достигает 450 лошадиных сил, а крутящий момент – почти 700 Нм. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатым «автоматом».
Дорожный просвет грузовика — почти 300 мм.
Читайте также: Новая модель купе-кроссовера Renault будет выполнена в стиле BMW
Ford F-150 также входит в ТОП-10 лучших внедорожников 2017. Пикап занимает шестое место.
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