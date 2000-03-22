Раздел: Авто
Audi Sport отчиталась о количестве собранных R8 LMS GT4
В компании назвали текущий тираж нового гоночного купе.
Volkswagen Group, а именно Audi, выпустила уже 50 экземпляров нового R8 LMS GT4, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Представленная почти год назад на Нью-Йоркском автосалоне модель R8 LMS GT4 занимает важное место в линейке гоночных машин от Audi Sport. Купе тесно связано с дорожным R8, но модифицировано под требования категории GT4.
Если сравнивать с GT3-вариантом, авто в спецификации GT4 имеет около 60 процентов общих с серийной моделью компонентов. Она даже «питается» за счёт того же 5,2-литрового двигателя V10 с семиступенчатой коробкой передач. Но у него, правда, другая подвеска, аэро-комплект кузовной и настоящий гоночный кокпит.
Audi начала выпускать их на одной и той же сборочной линии, что и гражданский R8. Случилось это всего несколько месяцев назад. В декабре автопроизводитель поставил клиентам первые десять экземпляров, а к настоящем моменту времени выпустил уже все 50 штук.
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«Мы гордимся достижением того, что можем построить гоночный автомобиль в таком близком формате с серийной моделью, - сказали в Audi Sport. - Мы предлагаем готовые к гонкам машины по цене ниже 200 000 евро. Команды получают новый гоночный автомобиль премиум-класса, и победа Phoenix Racing в 24-х часах Дубая это показала».
Volkswagen Group, а именно Audi, выпустила уже 50 экземпляров нового R8 LMS GT4, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Представленная почти год назад на Нью-Йоркском автосалоне модель R8 LMS GT4 занимает важное место в линейке гоночных машин от Audi Sport. Купе тесно связано с дорожным R8, но модифицировано под требования категории GT4.
Если сравнивать с GT3-вариантом, авто в спецификации GT4 имеет около 60 процентов общих с серийной моделью компонентов. Она даже «питается» за счёт того же 5,2-литрового двигателя V10 с семиступенчатой коробкой передач. Но у него, правда, другая подвеска, аэро-комплект кузовной и настоящий гоночный кокпит.
Audi начала выпускать их на одной и той же сборочной линии, что и гражданский R8. Случилось это всего несколько месяцев назад. В декабре автопроизводитель поставил клиентам первые десять экземпляров, а к настоящем моменту времени выпустил уже все 50 штук.
Читайте также: Стали известны новые подробности о долгожданной новинке Nissan
«Мы гордимся достижением того, что можем построить гоночный автомобиль в таком близком формате с серийной моделью, - сказали в Audi Sport. - Мы предлагаем готовые к гонкам машины по цене ниже 200 000 евро. Команды получают новый гоночный автомобиль премиум-класса, и победа Phoenix Racing в 24-х часах Дубая это показала».
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