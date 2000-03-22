» » Audi Sport отчиталась о количестве собранных R8 LMS GT4
Раздел: Авто  
0

Audi Sport отчиталась о количестве собранных R8 LMS GT4

Audi Sport отчиталась о количестве собранных R8 LMS GT4 В компании назвали текущий тираж нового гоночного купе.

Volkswagen Group, а именно Audi, выпустила уже 50 экземпляров нового R8 LMS GT4, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Представленная почти год назад на Нью-Йоркском автосалоне модель R8 LMS GT4 занимает важное место в линейке гоночных машин от Audi Sport. Купе тесно связано с дорожным R8, но модифицировано под требования категории GT4.

Если сравнивать с GT3-вариантом, авто в спецификации GT4 имеет около 60 процентов общих с серийной моделью компонентов. Она даже «питается» за счёт того же 5,2-литрового двигателя V10 с семиступенчатой коробкой передач. Но у него, правда, другая подвеска, аэро-комплект кузовной и настоящий гоночный кокпит.

Audi начала выпускать их на одной и той же сборочной линии, что и гражданский R8. Случилось это всего несколько месяцев назад. В декабре автопроизводитель поставил клиентам первые десять экземпляров, а к настоящем моменту времени выпустил уже все 50 штук.

Читайте также: Стали известны новые подробности о долгожданной новинке Nissan

«Мы гордимся достижением того, что можем построить гоночный автомобиль в таком близком формате с серийной моделью, - сказали в Audi Sport. - Мы предлагаем готовые к гонкам машины по цене ниже 200 000 евро. Команды получают новый гоночный автомобиль премиум-класса, и победа Phoenix Racing в 24-х часах Дубая это показала».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Audi Sport, R8 LMS GT4

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
     124
     0

Похожие новости по теме

Audi анонсировала премьеру кроссовера нового поколения Audi анонсировала премьеру кроссовера нового поколения

Автомобиль несколько раз был замечен в Европе.

Audi представила первый гоночный электрокар Audi представила первый гоночный электрокар

Гоночная машина будет питаться исключительно электроэнергией.

Audi представила заднеприводную модификацию R8 Audi представила заднеприводную модификацию R8

Тираж новинки ограничат 999 экземплярами.

Audi на 3D-принтере напечатала гоночный болид Audi на 3D-принтере напечатала гоночный болид

Компания планирует внедрить 3D-принтер в серийное производство.

Стали известны цены на новые Audi TT и TT S Стали известны цены на новые Audi TT и TT S

Купе 2015 модельного года получило ценники.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх