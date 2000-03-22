В Днепре водитель превратил свою "Ниву" в снегоуборочный автомобиль

Мэр города разыскал и наградил владельца машины.



Весна продолжает удивлять нас снегопадами и ожидаемое потепление все никак не приходит. На днях очередной серьезный удар стихии пережили центральные и южные области страны, сообщает



Однако местные жители не сидели сложа руки, а вышли на расчитску улиц. Причем не только с лопатами, но и на самодельной снегоуборочной технике.



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Старая «Нива» с отвалом из Днепра стала звездой интернета, ведь фото быстро распространилось по соцсетям. Мало того, ее владельца даже наградил мэр Днепра Борис Филатов.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Весна продолжает удивлять нас снегопадами и ожидаемое потепление все никак не приходит. На днях очередной серьезный удар стихии пережили центральные и южные области страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews Однако местные жители не сидели сложа руки, а вышли на расчитску улиц. Причем не только с лопатами, но и на самодельной снегоуборочной технике.Старая «Нива» с отвалом из Днепра стала звездой интернета, ведь фото быстро распространилось по соцсетям. Мало того, ее владельца даже наградил мэр Днепра Борис Филатов.



