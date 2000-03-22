» » В Днепре водитель превратил свою "Ниву" в снегоуборочный автомобиль
Раздел: Авто  
0

В Днепре водитель превратил свою "Ниву" в снегоуборочный автомобиль

В Днепре водитель превратил свою "Ниву" в снегоуборочный автомобиль Мэр города разыскал и наградил владельца машины.

Весна продолжает удивлять нас снегопадами и ожидаемое потепление все никак не приходит. На днях очередной серьезный удар стихии пережили центральные и южные области страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Однако местные жители не сидели сложа руки, а вышли на расчитску улиц. Причем не только с лопатами, но и на самодельной снегоуборочной технике.

Читайте также: Audi Sport отчиталась о количестве собранных R8 LMS GT4

Старая «Нива» с отвалом из Днепра стала звездой интернета, ведь фото быстро распространилось по соцсетям. Мало того, ее владельца даже наградил мэр Днепра Борис Филатов.

В Днепре водитель превратил свою "Ниву" в снегоуборочный автомобиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепр, снег

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
     560
     0

Похожие новости по теме

Audi Sport отчиталась о количестве собранных R8 LMS GT4 Audi Sport отчиталась о количестве собранных R8 LMS GT4

В компании назвали текущий тираж нового гоночного купе.

В МЧС показали идеальный снегоуборочный КрАЗ В МЧС показали идеальный снегоуборочный КрАЗ

Оригинальный грузовик имеет внушительные технические характеристики.

К новому пикапу Nissan можно докупить снегоуборочный ковш К новому пикапу Nissan можно докупить снегоуборочный ковш

Автомобиль идеально подойдёт для украинской зимы.

Автомобили Volkswagen научатся узнавать владельца по его лицу Автомобили Volkswagen научатся узнавать владельца по его лицу

Немецкий концерн представила ряд новых технологий для будущих беспилотных машин.

На продажу выставили необычную Ниву-пикап На продажу выставили необычную Ниву-пикап

На немецком портале mobile.de появилось объявление о продаже необычной Lada 4×4 (Нива). За тюнингованный пикап хозяин просит 25 тысяч евро.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх