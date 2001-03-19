Раздел: Авто
Skoda поделилась амбициозными планами по выпуску новых моделей
За три ближайших года будет выпущено 19 различных моделей.
Skoda опубликовала финансовые результатами прошлого года и поделилась планами на будущее. Дела у компании идут лучше чем когда либо! В 2017 году Skoda выпустила 1 млн 201 тысячу автомобилей — на 6,6% больше, чем годом ранее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Это третий по величине результат в рамках концерна Volkswagen AG — впереди марки Volkswagen (6,2 млн машин) и Audi (1,8 млн). Самой популярной моделью остается Octavia (418 тысяч), а самым крупным рынком — Китай (325 тысяч машин), за которым идут Германия, Чехия и Великобритания.
Выручка Шкоды за год увеличилась на 20,8% до 16,6 миллиарда евро, а операционная прибыль — на 34,6% до 1,6 миллиарда евро. Но также интересно, что маржа операционной прибыли достигла 9,7% против 8,7% годом ранее. Это больше, чем у марки Audi, которая в прошлом году показала маржу операционной прибыли на уровне 7,8%.
В ближайшие пять лет Skoda вложит около двух миллиардов евро в разработку и развитие электромобилей и сервисов, обеспечивающих мобильность (судя по всему, речь о каршеринге). А до конца 2020 года компания должна представить аж 19 новинок! Что это будут за машины?
Пока есть информация только о части предполагаемых дебютантов. Ближайшие премьеры пройдут в Китае — это дешевый кроссовер Skoda Kamiq, созданный на переднеприводной платформе Рапида, и купеобразный Kodiaq GT. Причем если вторая модель имеет шансы на появление за пределами Поднебесной, то Kamiq предназначен исключительно для внутреннего рынка, где будет биться с дешевыми паркетниками местных марок.
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В следующем году ожидаются серийная версия концептуального паркетника Skoda Vision X для Европы, подключаемый гибрид Skoda Superb (уже после рестайлинга самой модели), а также чисто электрический кроссовер, созданный по мотивам концепта Vision E. Хотя первым электромобилем марки все же станет микрохэтчбек Citigo, причем он уже фактически существует, ведь близнец Volkswagen e-up! выпускается мелкосерийно с 2013 года. Среди более приземленных новинок ожидаются новый Rapid, а в 2020 году должна подоспеть и Octavia.
Skoda опубликовала финансовые результатами прошлого года и поделилась планами на будущее. Дела у компании идут лучше чем когда либо! В 2017 году Skoda выпустила 1 млн 201 тысячу автомобилей — на 6,6% больше, чем годом ранее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Это третий по величине результат в рамках концерна Volkswagen AG — впереди марки Volkswagen (6,2 млн машин) и Audi (1,8 млн). Самой популярной моделью остается Octavia (418 тысяч), а самым крупным рынком — Китай (325 тысяч машин), за которым идут Германия, Чехия и Великобритания.
Выручка Шкоды за год увеличилась на 20,8% до 16,6 миллиарда евро, а операционная прибыль — на 34,6% до 1,6 миллиарда евро. Но также интересно, что маржа операционной прибыли достигла 9,7% против 8,7% годом ранее. Это больше, чем у марки Audi, которая в прошлом году показала маржу операционной прибыли на уровне 7,8%.
В ближайшие пять лет Skoda вложит около двух миллиардов евро в разработку и развитие электромобилей и сервисов, обеспечивающих мобильность (судя по всему, речь о каршеринге). А до конца 2020 года компания должна представить аж 19 новинок! Что это будут за машины?
Пока есть информация только о части предполагаемых дебютантов. Ближайшие премьеры пройдут в Китае — это дешевый кроссовер Skoda Kamiq, созданный на переднеприводной платформе Рапида, и купеобразный Kodiaq GT. Причем если вторая модель имеет шансы на появление за пределами Поднебесной, то Kamiq предназначен исключительно для внутреннего рынка, где будет биться с дешевыми паркетниками местных марок.
Читайте также: Audi Sport отчиталась о количестве собранных R8 LMS GT4
В следующем году ожидаются серийная версия концептуального паркетника Skoda Vision X для Европы, подключаемый гибрид Skoda Superb (уже после рестайлинга самой модели), а также чисто электрический кроссовер, созданный по мотивам концепта Vision E. Хотя первым электромобилем марки все же станет микрохэтчбек Citigo, причем он уже фактически существует, ведь близнец Volkswagen e-up! выпускается мелкосерийно с 2013 года. Среди более приземленных новинок ожидаются новый Rapid, а в 2020 году должна подоспеть и Octavia.
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