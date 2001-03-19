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Раздел: Авто  
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Skoda поделилась амбициозными планами по выпуску новых моделей

Skoda поделилась амбициозными планами по выпуску новых моделей За три ближайших года будет выпущено 19 различных моделей.

Skoda опубликовала финансовые результатами прошлого года и поделилась планами на будущее. Дела у компании идут лучше чем когда либо! В 2017 году Skoda выпустила 1 млн 201 тысячу автомобилей — на 6,6% больше, чем годом ранее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Это третий по величине результат в рамках концерна Volkswagen AG — впереди марки Volkswagen (6,2 млн машин) и Audi (1,8 млн). Самой популярной моделью остается Octavia (418 тысяч), а самым крупным рынком — Китай (325 тысяч машин), за которым идут Германия, Чехия и Великобритания.

Выручка Шкоды за год увеличилась на 20,8% до 16,6 миллиарда евро, а операционная прибыль — на 34,6% до 1,6 миллиарда евро. Но также интересно, что маржа операционной прибыли достигла 9,7% против 8,7% годом ранее. Это больше, чем у марки Audi, которая в прошлом году показала маржу операционной прибыли на уровне 7,8%.

В ближайшие пять лет Skoda вложит около двух миллиардов евро в разработку и развитие электромобилей и сервисов, обеспечивающих мобильность (судя по всему, речь о каршеринге). А до конца 2020 года компания должна представить аж 19 новинок! Что это будут за машины?

Пока есть информация только о части предполагаемых дебютантов. Ближайшие премьеры пройдут в Китае — это дешевый кроссовер Skoda Kamiq, созданный на переднеприводной платформе Рапида, и купеобразный Kodiaq GT. Причем если вторая модель имеет шансы на появление за пределами Поднебесной, то Kamiq предназначен исключительно для внутреннего рынка, где будет биться с дешевыми паркетниками местных марок.

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В следующем году ожидаются серийная версия концептуального паркетника Skoda Vision X для Европы, подключаемый гибрид Skoda Superb (уже после рестайлинга самой модели), а также чисто электрический кроссовер, созданный по мотивам концепта Vision E. Хотя первым электромобилем марки все же станет микрохэтчбек Citigo, причем он уже фактически существует, ведь близнец Volkswagen e-up! выпускается мелкосерийно с 2013 года. Среди более приземленных новинок ожидаются новый Rapid, а в 2020 году должна подоспеть и Octavia.
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 Теги: Skoda, планы

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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