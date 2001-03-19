Опубликованы снимки сборки первого серийного электрокара Porsche

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Кадры зимних тестов первого электрокара Porsche Porsche подтвердила, что запас хода у новинки составит около 500 километров. Зарядка аккумулятора на 80% займет всего 15 минут.

Рассекречены технические характеристики электрокара Porsche Первый серийный электромобиль немецкой марки будет доступен в трех модификациях.