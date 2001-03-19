Раздел: Авто
Опубликованы снимки сборки первого серийного электрокара Porsche
Электрокар Porsche появится в 2019 году. По предварительным данным, цены на новинку будут начинаться от 80 тыс. долларов.
Компания Porsche опубликовала тизерные фотографии своего первого электрокара Mission E. Снимки сделаны на заводе компании во время сборки первых экземпляров новинки. До этого электрокар уже не раз был замечен во время многочисленных дорожных испытаний. Судя по фотографиям, дизайн автомобиля практически не будет отличаться от одноименного концепта, представленного в 2015 г. во Франкфурте, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Основным отличием станут стандартные задние двери, которые заменят заднепетельные двери концепт-кара, открывавшиеся против направления движения. Также у машины, как например и у электрокара Jaguar I-Pace, будет небольшой второй багажник под капотом.
Серийный автомобиль будет доступен минимум в трех исполнениях. Базовая, «средняя» и топовая версии будут доступны с 402-, 536- и 670-сильными агрегатами соответственно. Передний двигатель в любом случае будет развивать 215 л.с., тогда как отдача заднего в зависимости от версии составит 322, либо 429 лошадиных сил. Агрегаты будут работать совместно с двухступенчатой трансмиссией. Кроме того, автомобиль получит электронную блокировку дифференциала задней оси.
Самая мощная модификация электрокара сможет ускоряться с места до 100 км/ч менее чем за три секунды, а ее максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 250 км в час. Запаса аккумуляторов хватит примерно на 500 км пробега. Пополнить запас батарей на 80% можно будет всего за 20 минут.
Читайте также: BMW ведет разработку серийной версии M8 Gran Coupe
Электрокар Porsche появится в 2019 году. По предварительным данным, цены на новинку будут начинаться от 80 тыс. долларов. Сборку машины наладят на заводе в Штутгарте.
Компания Porsche опубликовала тизерные фотографии своего первого электрокара Mission E. Снимки сделаны на заводе компании во время сборки первых экземпляров новинки. До этого электрокар уже не раз был замечен во время многочисленных дорожных испытаний. Судя по фотографиям, дизайн автомобиля практически не будет отличаться от одноименного концепта, представленного в 2015 г. во Франкфурте, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Основным отличием станут стандартные задние двери, которые заменят заднепетельные двери концепт-кара, открывавшиеся против направления движения. Также у машины, как например и у электрокара Jaguar I-Pace, будет небольшой второй багажник под капотом.
Серийный автомобиль будет доступен минимум в трех исполнениях. Базовая, «средняя» и топовая версии будут доступны с 402-, 536- и 670-сильными агрегатами соответственно. Передний двигатель в любом случае будет развивать 215 л.с., тогда как отдача заднего в зависимости от версии составит 322, либо 429 лошадиных сил. Агрегаты будут работать совместно с двухступенчатой трансмиссией. Кроме того, автомобиль получит электронную блокировку дифференциала задней оси.
Самая мощная модификация электрокара сможет ускоряться с места до 100 км/ч менее чем за три секунды, а ее максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 250 км в час. Запаса аккумуляторов хватит примерно на 500 км пробега. Пополнить запас батарей на 80% можно будет всего за 20 минут.
Читайте также: BMW ведет разработку серийной версии M8 Gran Coupe
Электрокар Porsche появится в 2019 году. По предварительным данным, цены на новинку будут начинаться от 80 тыс. долларов. Сборку машины наладят на заводе в Штутгарте.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
371
0
Оставьте свой комментарий