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Раздел: Авто  
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Китайцы выпустили внедорожник за 2 миллиона долларов

Китайцы выпустили внедорожник за 2 миллиона долларовНовый китайский внедорожник с внешностью "Бэтмобиля" построен на базе пикапа Ford F-550 и получил бронированный кузов.

Китайская компания IAT выпустила новый внедорожник под названием Karlmann King. Стоимость автомобиля начинается от 2 млн долларов. При этом топовые версии машины с бронированным кузовом стоят около 3,8 млн долларов. Таким образом китайская новинка является одним из самых дорогих внедорожников в мире. Ожидается, что общий тираж машины составит не более десяти экземпляров, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

Автомобиль построен на базе пикапа Ford F-550. Внедорожник оснащается 6,8-литровым бензиновым мотором V10. Мощность агрегата составляет около 400 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой и системой полного привода.

Дизайн внедорожника напоминает «Бэтмобиль» из фильмов об известном супергерое. Вес машины составляет 4,5 тонны. Опциональная бронезащита увеличивает эту цифру до 6 тонн. Максимальная скорость внедорожника — 140 км/ч.

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В салоне Karlmann King устанавливаются кожаные сиденья, телевизор, холодильник, кофемашина и выдвигающийся стол. Пассажирам доступны игровая приставка PlayStation 4 и спутниковое телевидение.

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 Теги: кроссовер, Китай

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Сегодня, 17:51 » Автор: Богдан Процив
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