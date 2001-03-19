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Раздел: Авто  
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Назван самый дорогой внедорожник в мире

Назван самый дорогой внедорожник в миреВнедорожник распродали практически сразу после презентации.

После изучения автомобильного рынка эксперты пришли к выводу, что самым дорогим и редким внедорожником в мире остается китайский Karlmann King от компании IAT Design.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1od.in.ua.

Внедорожники Karlmann King создаются в Китае и по своему внешнему виду напоминают транспортное средство Бэтмена.

Похож на бэтмобиль внедорожник распродали практически сразу после презентации в 2016 году.

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Китайцы выпустили только 10 экземпляров IAT Karlmann King, причем цена каждого из них составила 12 млн юаней (примерно 1900000 долларов).
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 Теги: внедорожник, цена

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Сегодня, 21:26 » Автор: Едгар Букмирза
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