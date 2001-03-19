Раздел: Авто
Назван самый дорогой внедорожник в мире
Внедорожник распродали практически сразу после презентации.
После изучения автомобильного рынка эксперты пришли к выводу, что самым дорогим и редким внедорожником в мире остается китайский Karlmann King от компании IAT Design.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1od.in.ua.
Внедорожники Karlmann King создаются в Китае и по своему внешнему виду напоминают транспортное средство Бэтмена.
Похож на бэтмобиль внедорожник распродали практически сразу после презентации в 2016 году.
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Китайцы выпустили только 10 экземпляров IAT Karlmann King, причем цена каждого из них составила 12 млн юаней (примерно 1900000 долларов).
После изучения автомобильного рынка эксперты пришли к выводу, что самым дорогим и редким внедорожником в мире остается китайский Karlmann King от компании IAT Design.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1od.in.ua.
Внедорожники Karlmann King создаются в Китае и по своему внешнему виду напоминают транспортное средство Бэтмена.
Похож на бэтмобиль внедорожник распродали практически сразу после презентации в 2016 году.
Читайте также: В Украине видели самый дорогой в мире кроссовер
Китайцы выпустили только 10 экземпляров IAT Karlmann King, причем цена каждого из них составила 12 млн юаней (примерно 1900000 долларов).
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