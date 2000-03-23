Раздел: Авто
Названы самые популярные японские автомобили в Украине
В 2018 японцы — лидеры украинского автомобильного рынка.
Об этом свидетельствует статистика продаж новых авто, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Car Diagram
Так, первое место в ТОП-20 самых популярных в Украине марок заняла Toyota. Компании удалось обойти таких серьезных конкурентов, как Renault и Volkswagen.
Сразу три модели Toyota – Camry, Corolla и RAV4 – вошли в двадцатку самых популярных автомобилей страны по итогам продаж в 2017-м.
Второе место среди японцев c существенным отставанием от лидера занял Nissan. Самый популярный автомобиль марки в Украине — Nissan Qashqai.
На третьем месте – Mazda. Компания вполне успешно продает в Украине кроссовер CX-5.
Четвертое место досталось Suzuki. Чаще всего украинцы покупают кроссоверы Suzuki SX4 и Vitara.
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Пятерку замыкает Mitsubishi, которой лучше всего удается продавать в Украине паркетник Outlander.
Об этом свидетельствует статистика продаж новых авто, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Car Diagram
Так, первое место в ТОП-20 самых популярных в Украине марок заняла Toyota. Компании удалось обойти таких серьезных конкурентов, как Renault и Volkswagen.
Сразу три модели Toyota – Camry, Corolla и RAV4 – вошли в двадцатку самых популярных автомобилей страны по итогам продаж в 2017-м.
Второе место среди японцев c существенным отставанием от лидера занял Nissan. Самый популярный автомобиль марки в Украине — Nissan Qashqai.
На третьем месте – Mazda. Компания вполне успешно продает в Украине кроссовер CX-5.
Четвертое место досталось Suzuki. Чаще всего украинцы покупают кроссоверы Suzuki SX4 и Vitara.
Читайте также: Названы самые популярные в Украине авто из Европы
Пятерку замыкает Mitsubishi, которой лучше всего удается продавать в Украине паркетник Outlander.
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