» » Названы самые популярные японские автомобили в Украине
Раздел: Авто  
0

Названы самые популярные японские автомобили в Украине

Названы самые популярные японские автомобили в УкраинеВ 2018 японцы — лидеры украинского автомобильного рынка.

Об этом свидетельствует статистика продаж новых авто, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Car Diagram

Так, первое место в ТОП-20 самых популярных в Украине марок заняла Toyota. Компании удалось обойти таких серьезных конкурентов, как Renault и Volkswagen.

Сразу три модели Toyota – Camry, Corolla и RAV4 – вошли в двадцатку самых популярных автомобилей страны по итогам продаж в 2017-м.

Второе место среди японцев c существенным отставанием от лидера занял Nissan. Самый популярный автомобиль марки в Украине — Nissan Qashqai.

На третьем месте – Mazda. Компания вполне успешно продает в Украине кроссовер CX-5.

Четвертое место досталось Suzuki. Чаще всего украинцы покупают кроссоверы Suzuki SX4 и Vitara.

Читайте также: Названы самые популярные в Украине авто из Европы

Пятерку замыкает Mitsubishi, которой лучше всего удается продавать в Украине паркетник Outlander.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: автомобиль, японский автомобиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Татьяна Ларина
     150
     0

Похожие новости по теме

Объявлен новый мировой лидер по производству автомобилей Объявлен новый мировой лидер по производству автомобилей

Компания выпустила более 10 миллионов авто за 2017 год.

Названы самые популярные кроссоверы 2017 года Названы самые популярные кроссоверы 2017 года

ТОП-10 бестселлеров.

Названы самые популярные в Украине авто из Европы Названы самые популярные в Украине авто из Европы

Составлен рейтинг самым популярных автомобилей, которые завозят из Европы в Украину.

Названы самые популярные автомобили в Украине Названы самые популярные автомобили в Украине

За год первичный авторынок "поправился" на треть

ТОП-5 самых продаваемых автомобилей в Украине ТОП-5 самых продаваемых автомобилей в Украине

Названы самые популярные марки авто 2015 года.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх