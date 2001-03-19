Раздел: Авто
Suzuki готовит кроссовер нового поколения
Suzuki анонсировали появление нового поколения кроссовера Grand Vitara
По словам представителя компании, это может произойти не раньше 2020 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Разумеется, ни о каких подробностях пока речь идти не может. На данный момент компания рассматривает необходимость такого автомобиля рынках. Отметим, что продажи кроссовера прекратились в 2016 году.
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В настоящее время на смену Grand Vitara пришла компактная модель SX4. При этом в следующем году стоит ждать пополнения модельного ряда.
По словам представителя компании, это может произойти не раньше 2020 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Разумеется, ни о каких подробностях пока речь идти не может. На данный момент компания рассматривает необходимость такого автомобиля рынках. Отметим, что продажи кроссовера прекратились в 2016 году.
Читайте также: Рассекречен дизайн Suzuki Swift нового поколения
В настоящее время на смену Grand Vitara пришла компактная модель SX4. При этом в следующем году стоит ждать пополнения модельного ряда.
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