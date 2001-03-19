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Раздел: Авто  
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Suzuki готовит кроссовер нового поколения

Suzuki готовит кроссовер нового поколенияSuzuki анонсировали появление нового поколения кроссовера Grand Vitara

По словам представителя компании, это может произойти не раньше 2020 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Разумеется, ни о каких подробностях пока речь идти не может. На данный момент компания рассматривает необходимость такого автомобиля рынках. Отметим, что продажи кроссовера прекратились в 2016 году.

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В настоящее время на смену Grand Vitara пришла компактная модель SX4. При этом в следующем году стоит ждать пополнения модельного ряда.
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 Теги: Suzuki, кроссовер

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Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
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