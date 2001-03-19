Раздел: Авто
Рассекречен дизайн новой Toyota Prius 2018
Это красивый и стильный автомобиль.
Когда смотришь на новую Toyota Prius 2018 модельного года, то хочется петь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Это красивый и стильный автомобиль. За несколько прошлых поколений модели компания Тайота приучила нас к тому, что Приус некрасив. Но, теперь все изменилось. Если предыдущее поколение в потоке можно было и не заметить, то эту машинку и вовсе не пропустишь. Она словно игрушка для тех, кто хочет всегда быть в центре внимания.
Не смотря на то, что колесная база осталась прежней, новинка стала длиннее, шире и ниже. Длина авто составляет 4540 см. Это первая Тайота, которая построена на новой модульной платформе, цель которой как и у всех модульных платформ, сокращение количества агрегатов, двигателей, подвесок, каркасов кресел и более мелких деталей, а следовательно, и сокращение затрат.
Сердце гибридной установки – хитроумная трансмиссия стала более эффективной. Электромотор стал на двадцать процентов легче. Настолько же снижены и механические потери. Бензиновый двигатель примечателен тем, что в рубашке системы охлаждения, со стороны системы выпуска, есть вкладыш из пенорезины. Он выравнивает температуру на стенках цилиндров на протяжении всего хода поршня. Таким образом, повышается стойкость к детонации, и снижаются механические потери.
Объем багажника почти не изменился, это все те же 457 л. А вот погрузочная высота стала меньше. В подполье размещена полноразмерная запаска.
Салон нового авто стал спокойнее. Исчезла парящая часть центральной консоли. Но, приборы по-прежнему размещены в центре, чтобы водитель смог как в соц сетях поделиться своей радостью с окружающими. Передняя панель асимметрична, и нижний блок и экран сдвинуты в сторону пассажира. Что касается материалов, то они стали более качественными, чем были прежде, и на вид, и на ощупь.
Обзорность стала лучше за счет новой модульной платформы. Ниже стал уровень капота, ниже стала крышка багажника, исчезли толстые подпорки передних стоек.
Передние кресла располагаются на шесть сантиметров ниже, чем прежде. Над головой огромный запас пространства. Нагрузку сиденья распределяют отлично. В основном в них механические регулировки, лишь поясничный подпор регулируется с помощью электропривода. Сзади стало просторнее за счет большего запаса над головой. Также там появились более удобные подлокотники.
Первоначальный рывок при старте, которым, по словам самих Тойотовцев досаждал предыдущий Приус, сглажен. А обороты бензинового движка снижены на разгоне. Режимы Power и Эко меняют по своему реакцию акселератора, но они остаются в любом случае плавными. Мощность движка составляет 122 л.с., что меньше чем у предыдущего поколения. Радует то, что упал расход топлива. Теперь на сто километров требуется около двух с половиной литров топлива.
К эффективности тормозов претензий нет. Руль легкий и неинформативный. Стоит немного отвлечься, например, на навигацию, и тут же отклоняешься от курса. Но, пока смотришь, контроль стопроцентный. Автомобиль неплохо держит прямую и охотно, но не с большими кренами, входит даже в крутые повороты.
Машинка довольно тихая, с шумоизоляцией все в порядке. Лишь при интенсивном разгоне слышен шум движка.
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В целом новый Приус не воспринимается как революционный, скорее как доработанный.
Когда смотришь на новую Toyota Prius 2018 модельного года, то хочется петь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Это красивый и стильный автомобиль. За несколько прошлых поколений модели компания Тайота приучила нас к тому, что Приус некрасив. Но, теперь все изменилось. Если предыдущее поколение в потоке можно было и не заметить, то эту машинку и вовсе не пропустишь. Она словно игрушка для тех, кто хочет всегда быть в центре внимания.
Не смотря на то, что колесная база осталась прежней, новинка стала длиннее, шире и ниже. Длина авто составляет 4540 см. Это первая Тайота, которая построена на новой модульной платформе, цель которой как и у всех модульных платформ, сокращение количества агрегатов, двигателей, подвесок, каркасов кресел и более мелких деталей, а следовательно, и сокращение затрат.
Сердце гибридной установки – хитроумная трансмиссия стала более эффективной. Электромотор стал на двадцать процентов легче. Настолько же снижены и механические потери. Бензиновый двигатель примечателен тем, что в рубашке системы охлаждения, со стороны системы выпуска, есть вкладыш из пенорезины. Он выравнивает температуру на стенках цилиндров на протяжении всего хода поршня. Таким образом, повышается стойкость к детонации, и снижаются механические потери.
Объем багажника почти не изменился, это все те же 457 л. А вот погрузочная высота стала меньше. В подполье размещена полноразмерная запаска.
Салон нового авто стал спокойнее. Исчезла парящая часть центральной консоли. Но, приборы по-прежнему размещены в центре, чтобы водитель смог как в соц сетях поделиться своей радостью с окружающими. Передняя панель асимметрична, и нижний блок и экран сдвинуты в сторону пассажира. Что касается материалов, то они стали более качественными, чем были прежде, и на вид, и на ощупь.
Обзорность стала лучше за счет новой модульной платформы. Ниже стал уровень капота, ниже стала крышка багажника, исчезли толстые подпорки передних стоек.
Передние кресла располагаются на шесть сантиметров ниже, чем прежде. Над головой огромный запас пространства. Нагрузку сиденья распределяют отлично. В основном в них механические регулировки, лишь поясничный подпор регулируется с помощью электропривода. Сзади стало просторнее за счет большего запаса над головой. Также там появились более удобные подлокотники.
Первоначальный рывок при старте, которым, по словам самих Тойотовцев досаждал предыдущий Приус, сглажен. А обороты бензинового движка снижены на разгоне. Режимы Power и Эко меняют по своему реакцию акселератора, но они остаются в любом случае плавными. Мощность движка составляет 122 л.с., что меньше чем у предыдущего поколения. Радует то, что упал расход топлива. Теперь на сто километров требуется около двух с половиной литров топлива.
К эффективности тормозов претензий нет. Руль легкий и неинформативный. Стоит немного отвлечься, например, на навигацию, и тут же отклоняешься от курса. Но, пока смотришь, контроль стопроцентный. Автомобиль неплохо держит прямую и охотно, но не с большими кренами, входит даже в крутые повороты.
Машинка довольно тихая, с шумоизоляцией все в порядке. Лишь при интенсивном разгоне слышен шум движка.
Читайте также: Рассекречен дизайн нового купе Toyota
В целом новый Приус не воспринимается как революционный, скорее как доработанный.
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