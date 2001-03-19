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Seat анонсировал премьеру купеобразного кроссовера

Seat анонсировал премьеру купеобразного кроссовераВ модельном ряду испанцев машина займет место на ступень ниже большого внедорожника Tarraco.

Seat планирует разработать новый купеобразный кроссовер. Об этом на ежегодной пресс-конференции испанского бренда заявил глава отдела исследований и разработок компании Маттиас Рабе, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru. Автомобиль, который станет первым CUV (Crossover Utility Vehicle) Seat, построят на совершенно новой базе.

Премьера новинки должна состояться в 2020 г. В модельном ряду испанцев машина займет место на ступень ниже большого внедорожника Tarraco, премьера которого состоится уже в ближайшее время. Позже новинка получит и спортивную модификацию Cupra.

«Наш CUV будет размером с Leon. Довольно высокий, купеобразый и очень спортивный», — пояснил Рабе.

Дизайн автомобиля получит черты концепта 20v20, который был впервые показан на автосалоне в Женеве в 2015 году. Все технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Скорее всего, помимо бензиновых и дизельных моторов, клиентам также предложат кроссовер с гибридной силовой установкой.

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Также в 2020 г. Seat выпустит свой первый серийный электрокар. Запас хода у новинки составит 500 км. По неофициальным данным, Seat назовет свой первый серийный электрокар Born — в честь фешенебельного района в центре Барселоны.
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 Теги: Seat, кроссовер

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Сегодня, 10:22 » Автор: Богдан Процив
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