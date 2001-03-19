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Seat анонсировал премьеру купеобразного кроссовера
В модельном ряду испанцев машина займет место на ступень ниже большого внедорожника Tarraco.
Seat планирует разработать новый купеобразный кроссовер. Об этом на ежегодной пресс-конференции испанского бренда заявил глава отдела исследований и разработок компании Маттиас Рабе, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru. Автомобиль, который станет первым CUV (Crossover Utility Vehicle) Seat, построят на совершенно новой базе.
Премьера новинки должна состояться в 2020 г. В модельном ряду испанцев машина займет место на ступень ниже большого внедорожника Tarraco, премьера которого состоится уже в ближайшее время. Позже новинка получит и спортивную модификацию Cupra.
«Наш CUV будет размером с Leon. Довольно высокий, купеобразый и очень спортивный», — пояснил Рабе.
Дизайн автомобиля получит черты концепта 20v20, который был впервые показан на автосалоне в Женеве в 2015 году. Все технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Скорее всего, помимо бензиновых и дизельных моторов, клиентам также предложат кроссовер с гибридной силовой установкой.
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Также в 2020 г. Seat выпустит свой первый серийный электрокар. Запас хода у новинки составит 500 км. По неофициальным данным, Seat назовет свой первый серийный электрокар Born — в честь фешенебельного района в центре Барселоны.
Seat планирует разработать новый купеобразный кроссовер. Об этом на ежегодной пресс-конференции испанского бренда заявил глава отдела исследований и разработок компании Маттиас Рабе, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru. Автомобиль, который станет первым CUV (Crossover Utility Vehicle) Seat, построят на совершенно новой базе.
Премьера новинки должна состояться в 2020 г. В модельном ряду испанцев машина займет место на ступень ниже большого внедорожника Tarraco, премьера которого состоится уже в ближайшее время. Позже новинка получит и спортивную модификацию Cupra.
«Наш CUV будет размером с Leon. Довольно высокий, купеобразый и очень спортивный», — пояснил Рабе.
Дизайн автомобиля получит черты концепта 20v20, который был впервые показан на автосалоне в Женеве в 2015 году. Все технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Скорее всего, помимо бензиновых и дизельных моторов, клиентам также предложат кроссовер с гибридной силовой установкой.
Читайте также: Рассекречен дизайн новой Toyota Prius 2018
Также в 2020 г. Seat выпустит свой первый серийный электрокар. Запас хода у новинки составит 500 км. По неофициальным данным, Seat назовет свой первый серийный электрокар Born — в честь фешенебельного района в центре Барселоны.
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