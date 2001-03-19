Seat анонсировал премьеру купеобразного кроссовера

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Анонсирован выпуск первого электромобиля Seat Новинка сможет проехать без подзарядки батарей до 500 километров.

Рассекречен дизайн семиместного кроссовера Seat Предполагается, что линейка моторов включит наддувные бензиновые агрегаты рабочим объемом 1,4 и 2,0 литра, а также двухлитровые дизели.

Seat планирует к 2020 году вывести на рынок шесть новинок В линейке испанской марки появится большой кроссовер на базе Skoda Kodiaq, преемник хэтчбека Leon, а также совершенно новый электрокар.