Раздел: Авто
Ford начал испытания обновленного седана Mondeo
После рестайлинга седан получит восьмиступенчатый «автомат», который заменит прежнюю шестидиапазонную коробку передач.
Компания Ford начала испытания обновленного седана Mondeo, который был впервые сфотографирован во время тестов на севере Швеции. Шпионские снимки автомобиля опубликовало издание Motor1, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
По всей видимости, фотошпионы заметили седан в топовой комплектации Titanium с хромированной оконной линией и сдвоенными патрубками выпускной системы, интегрированными в задний диффузор. Предполагается, что после рестайлинга Mondeo получит слегка измененную переднюю и заднюю оптику, новые бамперы и измененную крышку багажного отделения.
В Европе обновленный Ford Mondeo продолжит предлагаться с 1,5- и 2,0-литровыми бензиновыми моторами EcoBoost, а также с двухлитровыми дизельными агрегатами. Последние будут доступны в различных степенях форсировки: 150, 190 и 240 лошадиных сил. Двигатели аналогичной мощности входят в моторную линейку европейской версии кроссовера Edge.
Читайте также: Toyota рассекретила хэтчбек Corolla нового поколения
По неофициальным данным, обновленный Ford Mondeo получит восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, которая придет на смену нынешней шестидиапазонной трансмиссии. Седан будет доступен как с передним, так и с полным приводом.
Компания Ford начала испытания обновленного седана Mondeo, который был впервые сфотографирован во время тестов на севере Швеции. Шпионские снимки автомобиля опубликовало издание Motor1, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
По всей видимости, фотошпионы заметили седан в топовой комплектации Titanium с хромированной оконной линией и сдвоенными патрубками выпускной системы, интегрированными в задний диффузор. Предполагается, что после рестайлинга Mondeo получит слегка измененную переднюю и заднюю оптику, новые бамперы и измененную крышку багажного отделения.
В Европе обновленный Ford Mondeo продолжит предлагаться с 1,5- и 2,0-литровыми бензиновыми моторами EcoBoost, а также с двухлитровыми дизельными агрегатами. Последние будут доступны в различных степенях форсировки: 150, 190 и 240 лошадиных сил. Двигатели аналогичной мощности входят в моторную линейку европейской версии кроссовера Edge.
Читайте также: Toyota рассекретила хэтчбек Corolla нового поколения
По неофициальным данным, обновленный Ford Mondeo получит восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, которая придет на смену нынешней шестидиапазонной трансмиссии. Седан будет доступен как с передним, так и с полным приводом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
786
0
Оставьте свой комментарий