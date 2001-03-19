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Раздел: Авто  
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Белорусы похвалились своим кроссовером

Белорусы похвалились своим кроссоверомБелорусский завод «БелДжи» назвал вторую серийную модель - кроссовер Geely NL-4.

По данным агентства «Белта», в настоящее время автомобиль уже проходит внутренние испытания, которые завершатся в марте текущего года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог

Первую партию кроссоверов белорусы произведут в июне. По словам генерального директора совместного белорусско-китайского предприятия Геннадия Свидерского, модель Geely NL-4 представляет собой упрощённую модификацию кроссовера NL-3 (известен у нас как Geely Atlas).

Стоимость новинки также окажется ниже по сравнению с «Атласом». Параллельно на предприятии испытывают упрощённую версию седана — FE-3 (Emgrand 7). Данная модель появится на рынке в третьем квартале 2018 года. «Паркетник» Geely NL-4 больше известен потребителям под именем Vision X6 — он пришёл на смену кроссоверу Emgrand X7, который по-прежнему доступен россиянам. Новинка получила обновлённую приборную панель с 9-дюймовым тачскрином.

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Дорожный просвет увеличен до 175 мм. На китайском рынке автомобиль продаётся с 1,3-литровым турбомотором и «атмосферником» объёмом 1,8 литра. Мощность силовых агрегатов одинаковая — 133 л. с.
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 Теги: кроссовер, Белорусь

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Сегодня, 18:25 » Автор: Татьяна Ларина
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