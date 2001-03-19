» » Стартовали продажи флагманского вседорожника Roewe RX8
Раздел: Авто  
0

Стартовали продажи флагманского вседорожника Roewe RX8

Стартовали продажи флагманского вседорожника Roewe RX8На рынок вышел новый рамный внедорожник Roewe RX8

Автохолдинг SAIC начал продажи нового флагманского вседорожника Roewe RX8, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

«Проходимец» уже можно заказать в китайских дилерских центрах.

Рамный автомобиль лежит на «тележке», на которой уже построен Maxus D90.

Внедорожник выполнен в стилистике младшего собрата Roewe RX5.

Читайте также: В Сеть просочились первые снимки кроссовера Roewe Marvel X

Салон авто украсили цифровой панелью приборов и информационно-развлекательной системой с огромным сенсорным экраном.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: вседорожник, продажи

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:14 » Автор: Татьяна Ларина
     207
     0

Похожие новости по теме

Roewe показали уникальный мощный внедорожник Roewe показали уникальный мощный внедорожник

Настоящий зверь!

В Сети показали первые фото электровнедорожника Roewe Marvel X В Сети показали первые фото электровнедорожника Roewe Marvel X

Это надо видеть.

В Сеть просочились первые снимки кроссовера Roewe Marvel X В Сеть просочились первые снимки кроссовера Roewe Marvel X

Марка принадлежит концерну SAIC.

Китайцы выпустят новый премиум-седан Китайцы выпустят новый премиум-седан

Подробности о седане пока не раскрываются.

В Китае показали роскошный концепт Roewe Vision-R В Китае показали роскошный концепт Roewe Vision-R

На автосалоне в Гуанчжоу китайская марка Roewe, входящая в состав компании SAIC Motor, презентовала очень яркий концепт.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх