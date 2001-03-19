Раздел: Авто
Стартовали продажи флагманского вседорожника Roewe RX8
На рынок вышел новый рамный внедорожник Roewe RX8
Автохолдинг SAIC начал продажи нового флагманского вседорожника Roewe RX8, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
«Проходимец» уже можно заказать в китайских дилерских центрах.
Рамный автомобиль лежит на «тележке», на которой уже построен Maxus D90.
Внедорожник выполнен в стилистике младшего собрата Roewe RX5.
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Салон авто украсили цифровой панелью приборов и информационно-развлекательной системой с огромным сенсорным экраном.
Автохолдинг SAIC начал продажи нового флагманского вседорожника Roewe RX8, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
«Проходимец» уже можно заказать в китайских дилерских центрах.
Рамный автомобиль лежит на «тележке», на которой уже построен Maxus D90.
Внедорожник выполнен в стилистике младшего собрата Roewe RX5.
Читайте также: В Сеть просочились первые снимки кроссовера Roewe Marvel X
Салон авто украсили цифровой панелью приборов и информационно-развлекательной системой с огромным сенсорным экраном.
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