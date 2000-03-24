Раздел: Авто
Эксперт составил рейтинг поддержанных внедорожников до 10 тысяч долларов
Данные модели имеют отличные характеристики.
Сегодня за новый внедорожник в среднем придется выложить до 35 000 долларов. Далеко не каждый может найти столько денег. Поэтому люди идут на вторичку. Для украинцев это в первую очередь американские аукционы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Там можно найти довольно выгодные предложения. Даже с учетом пригона, растаможки и ремонта, цена на выходе будет ниже, чем пришлось бы выложить на украинском рынке. Предлагаем ТОП-10 внедорожников, которые можно купить в США по цене в 10 000 долларов или даже дешевле.
Land Rover LR3 2008: $8,201 — $11,234
Даже 10-летний Land Rover LR3 выглядит на наш взгляд отлично. У него классический дизайн, 4,4 л двигатель V8 мощностью 300 л.с., вместительный салон, прекрасные внедорожные характеристики.
Ford Expedition 2008: $8,007 — $10,732
Полноразмерный трехрядный внедорожник Ford Expedition 2008 года можно в США купить менее чем за 10 00 долларов. Хороший вариант. Автомобиль оснащается 5,4 л двигателем V8 мощностью 300 л.с.
Chevy Equinox 2011: $8,236 — $10,139
В некоторых комплектациях внедорожника Equinox есть активные системы безопасности. Ещё одно достоинство – большое багажное отделение. В базовую комплектацию входит 2,0 л двигатель мощностью 182 л.с. Есть и более мощный 3,0 мотор.
Mazda CX-7 2010: $7,039 — $9,074
Mazda CX-7, конечно, не предназначена для поездок по серьезному бездорожью, зато у нее очень вместительное багажное отделение (его еще больше можно увеличить, если сложить задние сиденья). В линейку двигателей входят несколько агрегатов Топовый – 2,3 л двигатель с турбонаддувом мощностью 244 л.с.
Nissan Xterra Off Road 2010: $8,051 — $9,902
Под капотом у Xterra Off Road находится 4,0 л двигатель V6 мощностью 261 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Возможно, модели 2011 года не хватает дополнительного оборудования, но на наш взгляд это вполне достойный внедорожник.
Jeep Grand Cherokee Overland: 2008: $7,216 — $9,519
Jeep Grand Cherokee в люксовой комплектации Overland имеет много самого разного оборудования. Внедорожник оснащается 5,7 л двигателем V8 мощностью 330 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это топовая версия. Кроме нее с подобным оборудованием и с более мощным двигателем есть только «заряженный» вариант SRT8.
Subaru Outback Limited 2011: $9,537 — $11,606
Subaru Outback – это прекрасный семейный автомобиль для каждодневного использования. Нам нравится его дизайн, внутренняя отделка, двигатель и оборудование.
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Honda CR-V 2008: $8,950 — $10,061
При покупке подержанного автомобиля нужно особое внимание обращать на его надежность. Honda CR-V имеет отличную репутацию и экономный четырехцилиндровый двигатель. Даже 10-летний компактный кроссовер CR-V сейчас сморится неплохо.
Сегодня за новый внедорожник в среднем придется выложить до 35 000 долларов. Далеко не каждый может найти столько денег. Поэтому люди идут на вторичку. Для украинцев это в первую очередь американские аукционы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Там можно найти довольно выгодные предложения. Даже с учетом пригона, растаможки и ремонта, цена на выходе будет ниже, чем пришлось бы выложить на украинском рынке. Предлагаем ТОП-10 внедорожников, которые можно купить в США по цене в 10 000 долларов или даже дешевле.
Land Rover LR3 2008: $8,201 — $11,234
Даже 10-летний Land Rover LR3 выглядит на наш взгляд отлично. У него классический дизайн, 4,4 л двигатель V8 мощностью 300 л.с., вместительный салон, прекрасные внедорожные характеристики.
Ford Expedition 2008: $8,007 — $10,732
Полноразмерный трехрядный внедорожник Ford Expedition 2008 года можно в США купить менее чем за 10 00 долларов. Хороший вариант. Автомобиль оснащается 5,4 л двигателем V8 мощностью 300 л.с.
Chevy Equinox 2011: $8,236 — $10,139
В некоторых комплектациях внедорожника Equinox есть активные системы безопасности. Ещё одно достоинство – большое багажное отделение. В базовую комплектацию входит 2,0 л двигатель мощностью 182 л.с. Есть и более мощный 3,0 мотор.
Mazda CX-7 2010: $7,039 — $9,074
Mazda CX-7, конечно, не предназначена для поездок по серьезному бездорожью, зато у нее очень вместительное багажное отделение (его еще больше можно увеличить, если сложить задние сиденья). В линейку двигателей входят несколько агрегатов Топовый – 2,3 л двигатель с турбонаддувом мощностью 244 л.с.
Nissan Xterra Off Road 2010: $8,051 — $9,902
Под капотом у Xterra Off Road находится 4,0 л двигатель V6 мощностью 261 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Возможно, модели 2011 года не хватает дополнительного оборудования, но на наш взгляд это вполне достойный внедорожник.
Jeep Grand Cherokee Overland: 2008: $7,216 — $9,519
Jeep Grand Cherokee в люксовой комплектации Overland имеет много самого разного оборудования. Внедорожник оснащается 5,7 л двигателем V8 мощностью 330 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это топовая версия. Кроме нее с подобным оборудованием и с более мощным двигателем есть только «заряженный» вариант SRT8.
Subaru Outback Limited 2011: $9,537 — $11,606
Subaru Outback – это прекрасный семейный автомобиль для каждодневного использования. Нам нравится его дизайн, внутренняя отделка, двигатель и оборудование.
Читайте также: Skoda поделилась амбициозными планами по выпуску новых моделей
Honda CR-V 2008: $8,950 — $10,061
При покупке подержанного автомобиля нужно особое внимание обращать на его надежность. Honda CR-V имеет отличную репутацию и экономный четырехцилиндровый двигатель. Даже 10-летний компактный кроссовер CR-V сейчас сморится неплохо.
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