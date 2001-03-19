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Раздел: Авто  
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Hyundai представила обновленную версию Tucson Sport

Hyundai представила обновленную версию Tucson Sport Цена нового кроссовера будет начинаться от 25 150 долларов.

Hyundai представила новую версию популярного кроссовера — Tucson Sport. От обычного кроссовера спортивная версия будет отличаться сдвоенными патрубками выхлопной системы, 19-дюймовыми легкосплавными дисками, функцией бесключевого запуска двигателя, системой контроля «мертвых» зон и двухзонным климат-контролем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Автомобиль получил атмосферный четырехтактник объемом 2,4 литра, который способен выдать 184 лошадиных сил. На сколько эту версию можно назвать спортивной — вопрос спорный, так как стандартный для Hyundai Tucson двухлитровый турбированный движок способен выдать мощность в 164 л.с.

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Кроссовер будет доступен только в США. Ценники на переднеприводной Tucson Sport стартуют от 25 150 долларов, полный привод — от 26 550 долларов. Предложат ли спортивный паркетник на других рынках пока не известно.
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 Теги: Hyundai, Tucson

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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