Раздел: Авто
Hyundai представила обновленную версию Tucson Sport
Цена нового кроссовера будет начинаться от 25 150 долларов.
Hyundai представила новую версию популярного кроссовера — Tucson Sport. От обычного кроссовера спортивная версия будет отличаться сдвоенными патрубками выхлопной системы, 19-дюймовыми легкосплавными дисками, функцией бесключевого запуска двигателя, системой контроля «мертвых» зон и двухзонным климат-контролем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Автомобиль получил атмосферный четырехтактник объемом 2,4 литра, который способен выдать 184 лошадиных сил. На сколько эту версию можно назвать спортивной — вопрос спорный, так как стандартный для Hyundai Tucson двухлитровый турбированный движок способен выдать мощность в 164 л.с.
Читайте также: Эксперт составил рейтинг поддержанных внедорожников до 10 тысяч долларов
Кроссовер будет доступен только в США. Ценники на переднеприводной Tucson Sport стартуют от 25 150 долларов, полный привод — от 26 550 долларов. Предложат ли спортивный паркетник на других рынках пока не известно.
Hyundai представила новую версию популярного кроссовера — Tucson Sport. От обычного кроссовера спортивная версия будет отличаться сдвоенными патрубками выхлопной системы, 19-дюймовыми легкосплавными дисками, функцией бесключевого запуска двигателя, системой контроля «мертвых» зон и двухзонным климат-контролем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Автомобиль получил атмосферный четырехтактник объемом 2,4 литра, который способен выдать 184 лошадиных сил. На сколько эту версию можно назвать спортивной — вопрос спорный, так как стандартный для Hyundai Tucson двухлитровый турбированный движок способен выдать мощность в 164 л.с.
Читайте также: Эксперт составил рейтинг поддержанных внедорожников до 10 тысяч долларов
Кроссовер будет доступен только в США. Ценники на переднеприводной Tucson Sport стартуют от 25 150 долларов, полный привод — от 26 550 долларов. Предложат ли спортивный паркетник на других рынках пока не известно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
695
0
Оставьте свой комментарий