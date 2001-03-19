Раздел: Авто
В Сети появилось шпионское видео испытаний новой BMW 1-Series
Новый автомобиль будет конкурировать с Mercedes-Benz и Audi.
Модель BMW 1-Series была замечена во время тестов в зимних условиях с кроссовером компании Mercedes-Benz, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Отмечается, что компания BMW пытается создать конкурента для Mercedes-Benz и Audi. Машина будет оснащаться передним приводом, однако в некоторых исполнениях будет предложен и полный привод xDrive.
На видеозаписи показан импровизированный дрифт автомобиля, что свидетельствует о его спортивных повадках. Скорее всего, модель не получит M-версию, но будет предлагаться с пакетом M Performance и 2-литровым двигателем отдачей 300 л.с.
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Хетчбэк станет легче, при этом салон станет просторнее.
Модель BMW 1-Series была замечена во время тестов в зимних условиях с кроссовером компании Mercedes-Benz, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Отмечается, что компания BMW пытается создать конкурента для Mercedes-Benz и Audi. Машина будет оснащаться передним приводом, однако в некоторых исполнениях будет предложен и полный привод xDrive.
На видеозаписи показан импровизированный дрифт автомобиля, что свидетельствует о его спортивных повадках. Скорее всего, модель не получит M-версию, но будет предлагаться с пакетом M Performance и 2-литровым двигателем отдачей 300 л.с.
Читайте также: Стали известны характеристики новой версии Opel Corsa
Хетчбэк станет легче, при этом салон станет просторнее.
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