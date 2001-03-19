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Раздел: Авто  
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В Сети появилось шпионское видео испытаний новой BMW 1-Series

В Сети появилось шпионское видео испытаний новой BMW 1-Series Новый автомобиль будет конкурировать с Mercedes-Benz и Audi.

Модель BMW 1-Series была замечена во время тестов в зимних условиях с кроссовером компании Mercedes-Benz, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Отмечается, что компания BMW пытается создать конкурента для Mercedes-Benz и Audi. Машина будет оснащаться передним приводом, однако в некоторых исполнениях будет предложен и полный привод xDrive.

На видеозаписи показан импровизированный дрифт автомобиля, что свидетельствует о его спортивных повадках. Скорее всего, модель не получит M-версию, но будет предлагаться с пакетом M Performance и 2-литровым двигателем отдачей 300 л.с.

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Хетчбэк станет легче, при этом салон станет просторнее.

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 Теги: BMW, видео

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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