Раздел: Авто
Составлен рейтинг самых продаваемых автомобилей в Украине
При подборке этих моделей использовались данные с сайта объявлений.
Один из самых популярных сайтов по продаже б/у авто поделился статистикой покупок среди своих пользователей. Теперь мы знаем какие автомобили чаще всего искали и покупали этой зимой украинцы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Твоя Машина.
За три месяца зимы Daewoo Lanos потерял топовую позицию, а марка ВАЗ вообще вылетела из рейтинга. Похоже, украинцы привыкают к качественным автомобилей и спрос на них растет. Растут и ценовые диапазоны, в которых пользователи ищут автомобили. Не верите? А цифры говорят сами за себя:
10 место Renault Megane - Средняя цена 232793 грн
Компания Renault по итогам 2017 официально стала самой популярной автомобильной маркой в Украине в сегменте применяемых авто. В течение 12 месяцев машины французского бренда покупали и продавали более чем 10 000 раз. Во многом лидирующую позицию французской марки удалось отстоять благодаря модели Megane, которая и в этом году остается в фаворе у украинских покупателей. Как можно заметить, средняя стоимость машины, которая указана выше, - далеко не из дешёвых. Сегодня это вторая по дороговизне модель, представленная в нашем рейтинге. Дело в том, что же популярными экземплярами Renault Megane прошлой зимой были достаточно молоды авто 2012 выпуска.
9 место Skoda Octavia A5 - Средняя цена: 291 580 грн
А следом идет как раз самый дорогой из самых популярных автомобилей б зимы. В большинстве случаев Skoda Octavia A5 покупали в исполнении того же 2012 года, что и сказалось на средней стоимости. Впрочем, для многих украинский такая сумма не стала непомерной и «Октавия» из легкостью устроилась на девятой строчке рейтинга. Так, среди всего многообразия новых машин, представленных в каталогах, именно на «Октавию» заглядывать больше потенциальных покупателей.
8 место Opel Astra G - Средняя цена 110055 грн
Те, кто следит за рейтингами, именно сейчас столкнется с первым неожиданным поворотом. Дело в том, что обычно в списках лидеров по продаже на рынке б авто марки Opel представляла модель Vectra, а теперь ее сменила Astra G. Но не стоит удивляться заблаговременно - эта модель тоже есть в рейтинге. Интерес к Opel Astra G в украинских покупателей присутствовал всегда, просто не так заметен как этой зимой. Больше всего покупателей интересовала модель 2000 года выпуска, которую можно найти с бензиновыми моторами объемом от 1,2 до 2,2 литров. В дизельной линейке представлены 1,7- и 2,0-литровые двигатели.
7 место Renault Laguna - Средняя цена 152634 грн
Еще один представитель компании Renault в нашем сегодняшнем списке лишь подтверждает лидерство марки на рынке б авто Украина. Впрочем, если вы загорелись покупкой модели Renault Laguna, найти ее удастся только в каталогах подержанных машин: в нашу страну она уже давно не поставляется. Нам также известно, что именно Renault Laguna является одним из самых любимых автомобилей на «бляхах» среди украинском. Когда мы изучали статистику просмотров бывших в эксплуатации машин на Еврономер в 2017 году, Laguna была единственной моделью французской марки, добралась до сколь бы то ни было весомого места в соответствующем рейтинге.
6 место VolkswagenGolf IV - Средняя цена: 134 124 грн
Любители городских хэтчбеков, которые сдержанно смотрят в сторону бывших в употреблении автомобилей, задаются вопросом «стоит купить Volkswagen Golf» куда реже, чем задаются вопросом: «а какой именно Golf купить»? Больше преимуществ уже не первый раз отдали модели четвертого поколения. Третье поколение хэтчбека тоже частенько врывался в рейтинги самых популярных в Украине применяемых авто, но почти всегда уступает лидирующие позиции своем более свежем собрату. Известно, что Volkswagen Golf - самый популярный легковушка Европы уже не один год, так что круговорот этих автомобилей на рынке подержанных авто очень активен.
5 место Chevrolet Aveo - Средняя цена: 112 982 грн
Этот хорошо знакомый каждому автомобиль не поменял свое положение в рейтинге: по итогам 2017 Chevrolet Aveo также находился на экваторе топовой десятки подержанных машин. Стабильностью свои позиции машина обязана достаточно неплохой цене при достаточном уровне комфорта и надежности. Однако зимой покупатели чаще присматривались к более раннх Chevrolet Aveo. Если в прошлом году самой продаваемой моделью была машина 2008 года, то в снежный период больше внимания взяла на себя версия от 2005 года.
4 место Daewoo Lanos - Средняя цена: 91988 грн
Сложно поверить, что Daewoo Lanos не стал самым популярным автомобилем зимой. Еще хуже в голове укладывается то, что многолетнего лидера отвергли аж на четвертое место. И тем не меньше прошедшие три месяца было зафиксировано «всего» 1740 объявлений этого автомобиля с пометкой «продано». Интерес к Ланоса утихает, но он все равно остается популярным авто. По средней стоимости это самый доступный в представленном сегодня десятке вариант.
3 место Audi A6 - Средняя цена: 208820 грн
Audi A6 - самый популярный автомобиль рынке б авто 2017 года, если речь идет о просмотрах в каталогах. По статистике, именно на эту машину чаще заглядывались потенциальные покупатели весь прошлый год. Что касается непосредственно продаж, то «шестерка» по результатам прошлого года занимала второе место, уступая лидерство лишь Daewoo Lanos. И хотя этой зимой немецкому автомобилю удалось обойти конкурента, но стать абсолютным лидером ему пока не удалось. Впрочем, добыть почетную бронзу Audi A6 было совсем нелегко, учитывая достаточно смелую среднюю стоимость. При этом, если весь прошлый год наибольшей популярностью пользовалась модель 2006 года, то зимой предпочтение отдали версиям 1999 года.
2 место Volkswagen Passat B5 - Средняя цена: 169 795 грн
Поклонники Пассата чаще всего делятся на две группы: интересуются старым надежным Passat B4 и тех, кого больше привлекал его преемник B5. Этой зимой выбор был сделан в пользу «молодняка». Не будем лукавить: модель все стремительнее идет вверх еще и в связи с ее популярностью в категории нерастаможенных авто. Так, по итогам прошлого года это третья по просмотрам машина, которую отдавали в хорошие руки с «евробляхами» в придачу. Смело можно предположить, что именно такие объявления в конечном счете и стали решающими в достижении второго места по продажам.
1 место Opel Vectra B - Средняя цена: 142 068 грн
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Пусть бренд Opel и вызывает у некоторых желание над ним посмеяться, но цифры говорят сами за себя. На рынке б авто Украина марка зарекомендовала себя как весьма значимый игрок. Сегодня перед нами было целых два представителя компании, одному из которых удалось занять первое место по продажам этой зимой и разойтись по стране тиражом в 2491 штуку.
Один из самых популярных сайтов по продаже б/у авто поделился статистикой покупок среди своих пользователей. Теперь мы знаем какие автомобили чаще всего искали и покупали этой зимой украинцы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Твоя Машина.
За три месяца зимы Daewoo Lanos потерял топовую позицию, а марка ВАЗ вообще вылетела из рейтинга. Похоже, украинцы привыкают к качественным автомобилей и спрос на них растет. Растут и ценовые диапазоны, в которых пользователи ищут автомобили. Не верите? А цифры говорят сами за себя:
10 место Renault Megane - Средняя цена 232793 грн
Компания Renault по итогам 2017 официально стала самой популярной автомобильной маркой в Украине в сегменте применяемых авто. В течение 12 месяцев машины французского бренда покупали и продавали более чем 10 000 раз. Во многом лидирующую позицию французской марки удалось отстоять благодаря модели Megane, которая и в этом году остается в фаворе у украинских покупателей. Как можно заметить, средняя стоимость машины, которая указана выше, - далеко не из дешёвых. Сегодня это вторая по дороговизне модель, представленная в нашем рейтинге. Дело в том, что же популярными экземплярами Renault Megane прошлой зимой были достаточно молоды авто 2012 выпуска.
9 место Skoda Octavia A5 - Средняя цена: 291 580 грн
А следом идет как раз самый дорогой из самых популярных автомобилей б зимы. В большинстве случаев Skoda Octavia A5 покупали в исполнении того же 2012 года, что и сказалось на средней стоимости. Впрочем, для многих украинский такая сумма не стала непомерной и «Октавия» из легкостью устроилась на девятой строчке рейтинга. Так, среди всего многообразия новых машин, представленных в каталогах, именно на «Октавию» заглядывать больше потенциальных покупателей.
8 место Opel Astra G - Средняя цена 110055 грн
Те, кто следит за рейтингами, именно сейчас столкнется с первым неожиданным поворотом. Дело в том, что обычно в списках лидеров по продаже на рынке б авто марки Opel представляла модель Vectra, а теперь ее сменила Astra G. Но не стоит удивляться заблаговременно - эта модель тоже есть в рейтинге. Интерес к Opel Astra G в украинских покупателей присутствовал всегда, просто не так заметен как этой зимой. Больше всего покупателей интересовала модель 2000 года выпуска, которую можно найти с бензиновыми моторами объемом от 1,2 до 2,2 литров. В дизельной линейке представлены 1,7- и 2,0-литровые двигатели.
7 место Renault Laguna - Средняя цена 152634 грн
Еще один представитель компании Renault в нашем сегодняшнем списке лишь подтверждает лидерство марки на рынке б авто Украина. Впрочем, если вы загорелись покупкой модели Renault Laguna, найти ее удастся только в каталогах подержанных машин: в нашу страну она уже давно не поставляется. Нам также известно, что именно Renault Laguna является одним из самых любимых автомобилей на «бляхах» среди украинском. Когда мы изучали статистику просмотров бывших в эксплуатации машин на Еврономер в 2017 году, Laguna была единственной моделью французской марки, добралась до сколь бы то ни было весомого места в соответствующем рейтинге.
6 место VolkswagenGolf IV - Средняя цена: 134 124 грн
Любители городских хэтчбеков, которые сдержанно смотрят в сторону бывших в употреблении автомобилей, задаются вопросом «стоит купить Volkswagen Golf» куда реже, чем задаются вопросом: «а какой именно Golf купить»? Больше преимуществ уже не первый раз отдали модели четвертого поколения. Третье поколение хэтчбека тоже частенько врывался в рейтинги самых популярных в Украине применяемых авто, но почти всегда уступает лидирующие позиции своем более свежем собрату. Известно, что Volkswagen Golf - самый популярный легковушка Европы уже не один год, так что круговорот этих автомобилей на рынке подержанных авто очень активен.
5 место Chevrolet Aveo - Средняя цена: 112 982 грн
Этот хорошо знакомый каждому автомобиль не поменял свое положение в рейтинге: по итогам 2017 Chevrolet Aveo также находился на экваторе топовой десятки подержанных машин. Стабильностью свои позиции машина обязана достаточно неплохой цене при достаточном уровне комфорта и надежности. Однако зимой покупатели чаще присматривались к более раннх Chevrolet Aveo. Если в прошлом году самой продаваемой моделью была машина 2008 года, то в снежный период больше внимания взяла на себя версия от 2005 года.
4 место Daewoo Lanos - Средняя цена: 91988 грн
Сложно поверить, что Daewoo Lanos не стал самым популярным автомобилем зимой. Еще хуже в голове укладывается то, что многолетнего лидера отвергли аж на четвертое место. И тем не меньше прошедшие три месяца было зафиксировано «всего» 1740 объявлений этого автомобиля с пометкой «продано». Интерес к Ланоса утихает, но он все равно остается популярным авто. По средней стоимости это самый доступный в представленном сегодня десятке вариант.
3 место Audi A6 - Средняя цена: 208820 грн
Audi A6 - самый популярный автомобиль рынке б авто 2017 года, если речь идет о просмотрах в каталогах. По статистике, именно на эту машину чаще заглядывались потенциальные покупатели весь прошлый год. Что касается непосредственно продаж, то «шестерка» по результатам прошлого года занимала второе место, уступая лидерство лишь Daewoo Lanos. И хотя этой зимой немецкому автомобилю удалось обойти конкурента, но стать абсолютным лидером ему пока не удалось. Впрочем, добыть почетную бронзу Audi A6 было совсем нелегко, учитывая достаточно смелую среднюю стоимость. При этом, если весь прошлый год наибольшей популярностью пользовалась модель 2006 года, то зимой предпочтение отдали версиям 1999 года.
2 место Volkswagen Passat B5 - Средняя цена: 169 795 грн
Поклонники Пассата чаще всего делятся на две группы: интересуются старым надежным Passat B4 и тех, кого больше привлекал его преемник B5. Этой зимой выбор был сделан в пользу «молодняка». Не будем лукавить: модель все стремительнее идет вверх еще и в связи с ее популярностью в категории нерастаможенных авто. Так, по итогам прошлого года это третья по просмотрам машина, которую отдавали в хорошие руки с «евробляхами» в придачу. Смело можно предположить, что именно такие объявления в конечном счете и стали решающими в достижении второго места по продажам.
1 место Opel Vectra B - Средняя цена: 142 068 грн
Читайте также: Эксперт составил рейтинг поддержанных внедорожников до 10 тысяч долларов
Пусть бренд Opel и вызывает у некоторых желание над ним посмеяться, но цифры говорят сами за себя. На рынке б авто Украина марка зарекомендовала себя как весьма значимый игрок. Сегодня перед нами было целых два представителя компании, одному из которых удалось занять первое место по продажам этой зимой и разойтись по стране тиражом в 2491 штуку.
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