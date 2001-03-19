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Раздел: Авто  
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Эксклюзивный спорткар BMW выставлен на продажу

Эксклюзивный спорткар BMW выставлен на продажуСпорткар выставлен на аукцион Bonhams в Великобритании.

Джон Сертиз – уникальный автогонщик. Он единственный смог стать чемпионом на двух и четырех колесах – в Формуле 1 и мотогонках. Естественно, в машинах он знал толк.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.com.ua.

С молотка уйдет редкий родстер BMW 507 1957 года. Легендарный спорткар БМВ выпущен в количестве всего 252 единиц. Автомобиль оснащен 3,2-литровым 150-сильным V8 и 4-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до сотни за 11 с и способен развить 195 км/ч.

Джон Сертиз решил купить БМВ 507 после первой победы в чемпионате по мотогонкам. Родстер он заказал с опционной съемной крышей.

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Как только британский гонщик перешел в Формулу 1 и стал выступать за Ferrari, ему выделили итальянский спорткар, а от эксплуатации BMW 507 на публике порекомендовали воздержаться. Но он не продал машину, а хранил ее до самой смерти в 2017 году.

Эксклюзивный спорткар BMW выставлен на продажу
Эксклюзивный спорткар BMW выставлен на продажу

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 Теги: Спорткар, BMW, продажа

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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