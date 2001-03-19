Раздел: Авто
Эксклюзивный спорткар BMW выставлен на продажу
Спорткар выставлен на аукцион Bonhams в Великобритании.
Джон Сертиз – уникальный автогонщик. Он единственный смог стать чемпионом на двух и четырех колесах – в Формуле 1 и мотогонках. Естественно, в машинах он знал толк.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.com.ua.
С молотка уйдет редкий родстер BMW 507 1957 года. Легендарный спорткар БМВ выпущен в количестве всего 252 единиц. Автомобиль оснащен 3,2-литровым 150-сильным V8 и 4-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до сотни за 11 с и способен развить 195 км/ч.
Джон Сертиз решил купить БМВ 507 после первой победы в чемпионате по мотогонкам. Родстер он заказал с опционной съемной крышей.
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Как только британский гонщик перешел в Формулу 1 и стал выступать за Ferrari, ему выделили итальянский спорткар, а от эксплуатации BMW 507 на публике порекомендовали воздержаться. Но он не продал машину, а хранил ее до самой смерти в 2017 году.
Джон Сертиз – уникальный автогонщик. Он единственный смог стать чемпионом на двух и четырех колесах – в Формуле 1 и мотогонках. Естественно, в машинах он знал толк.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на topgir.com.ua.
С молотка уйдет редкий родстер BMW 507 1957 года. Легендарный спорткар БМВ выпущен в количестве всего 252 единиц. Автомобиль оснащен 3,2-литровым 150-сильным V8 и 4-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до сотни за 11 с и способен развить 195 км/ч.
Джон Сертиз решил купить БМВ 507 после первой победы в чемпионате по мотогонкам. Родстер он заказал с опционной съемной крышей.
Читайте также: На украинских дорогах "засветился" эксклюзивный спорткар
Как только британский гонщик перешел в Формулу 1 и стал выступать за Ferrari, ему выделили итальянский спорткар, а от эксплуатации BMW 507 на публике порекомендовали воздержаться. Но он не продал машину, а хранил ее до самой смерти в 2017 году.
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