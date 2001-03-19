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Раздел: Авто  
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Электромобили станут дешевле машин с бензиновыми или дизельными моторами

Электромобили станут дешевле машин с бензиновыми или дизельными моторамиПродажи электромобилей будут продолжать расти в ближайшие годы.

Электрические автомобили отдельных брендов будут стоить примерно столько же, сколько машины с двигателями внутреннего сгорания к 2024 году. Еще через год EV могут стать и дешевле их.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.

Из-за ожидаемого увеличения массового производства литий-ионных блоков цены на аккумуляторные батареи могут снизиться до 70 долларов или 4 000 рублей по актуальному курсу за 1 кВт*ч к 2030 году. Такие данные предоставляет издание. Для примера, на текущий момент удельная стоимость составляет 208 долларов или 12 000 рублей. И это, в том числе, является причиной высоких цен на электрические автомобили.

«Однако для создания массового рынка необходимо, чтобы цены на аккумуляторы еще больше снизились. Если затраты на аккумуляторные батареи будут постоянно расти, то результат не будет достигнут», — заявил аналитик New Energy Finance Колин МакКеррачер изданию.

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Правительственные преференции для автопроизводителей также должны сыграть важную роль на пути очищения окружающей среды в мегаполисах. Такие льготы могут повлиять на уменьшение маржи и удешевление электромобилей для конечных потребителей.
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 Теги: Электромобили, цена

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Сегодня, 21:20 » Автор: Едгар Букмирза
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