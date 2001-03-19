Раздел: Авто
Стало известно когда выйдет электрический кроссовер BMW iX3
Машина сможет преодолевать расстояние от 550 до 700 км на одной подзарядке.
На днях мы сообщали, что немецкий автопроизводитель BMW намерен увеличить расходы на исследования и разработки с целью вывода на рынок электрических и автономных транспортных средств. И вот теперь компания раскрыла более детальные планы по созданию электрокаров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Выступая в ходе пресс-конференции, посвящённой годовым результатам деятельности, председатель правления BMW Харальд Крюгер сообщил, что полностью электрический кроссовер iX3 дебютирует в 2020 году.
Кроме того, господин Крюгер отметил, что с начала следующего десятилетия компания сможет предлагать для автомобилей всех своих серий электрифицированные силовые установки. Речь идёт как о полностью электрических платформах для некоторых моделей, так и о гибридных решениях.
Читайте также: Стало известно, когда выйдет продолжение приключений агента Бонда
В целом, как уже отмечалось ранее, к 2025 году в ассортименте BMW будет 25 электрических автомобилей.
На днях мы сообщали, что немецкий автопроизводитель BMW намерен увеличить расходы на исследования и разработки с целью вывода на рынок электрических и автономных транспортных средств. И вот теперь компания раскрыла более детальные планы по созданию электрокаров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Выступая в ходе пресс-конференции, посвящённой годовым результатам деятельности, председатель правления BMW Харальд Крюгер сообщил, что полностью электрический кроссовер iX3 дебютирует в 2020 году.
Кроме того, господин Крюгер отметил, что с начала следующего десятилетия компания сможет предлагать для автомобилей всех своих серий электрифицированные силовые установки. Речь идёт как о полностью электрических платформах для некоторых моделей, так и о гибридных решениях.
Читайте также: Стало известно, когда выйдет продолжение приключений агента Бонда
В целом, как уже отмечалось ранее, к 2025 году в ассортименте BMW будет 25 электрических автомобилей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
101
0
Оставьте свой комментарий