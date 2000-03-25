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Раздел: Авто  
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Американская полиция обзавелась электромобилями Chevrolet

Американская полиция обзавелась электромобилями Chevrolet Первые экземпляры полицейского электрокара получили подразделения американского городка Хантсвилл.

Электромобиль Chevrolet Bolt EV стал настоящей полицейской патрульной машиной.Полицейский Bolt EV получил всё необходимое оборудование, которое пригодится сотрудникам правоохранительных органов при исполнении своих служебных обязанностей. В первую очередь речь идет про компьютер, связанный с различными базами данных, и системы связи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autodriving.net.

Если честно, то вначале мы не поняли, почему выбор был сделан в пользу Chevrolet Bolt EV, ведь у него практически все показатели хуже, чем у Tesla Model S и Model X. Кстати, в США как раз в качестве полицейских автомобилей обычно используют Model S и Model X, если хотят заботиться об окружающей среде. Наверное, Chevy Bolt EV был выбран из-за своей относительно небольшой стоимости.

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Местные власти хотят в скором времени, чтобы все полицейские автомобили в городе (а их насчитывается 65 экземпляров), были электромобилями. Сейчас в этом городе строятся несколько заправок для электромобилей. Причем несколько из них станут бесплатными для всех жителей.

Похоже, Хяттсвилль готовится стать американской столицей по «зеленым» технологиям. Когда такое будет возможно в наших городах.
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 Теги: Хантсвилл, Американская полиция, электромобиль

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Вчера, 23:51 » Автор: Едгар Букмирза
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