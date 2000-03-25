В Китае напечатан первый автомобиль на 3D-принтере

Новая машина весит всего 450 килограммов.



В Китае итальянский производитель «X Electric Vehicle» намерен выпустить 3D-печатные автомобили «LSEV», сообщает



Практически все видимые части двухместной машины сделали с помощью 3D-печати. Исключениями стали окна, шины и шасси. Автомобиль весит всего 450 килограмм, что почти в два раза меньше, чем масса обычной машины. Электрокар будет разгоняться до 70 километров в час, а проезжать без подзарядки — 150 километров.



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Старший дизайнер «X Electric Vehicle» Го Сяожэнь рассказал, что «LSEV» начнут продавать во втором квартале 2019 года, стоимость составит приблизительно 9,5 тысяч долларов. В год будут выпускать около 500 электромобилей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Китае итальянский производитель «X Electric Vehicle» намерен выпустить 3D-печатные автомобили «LSEV», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PL Практически все видимые части двухместной машины сделали с помощью 3D-печати. Исключениями стали окна, шины и шасси. Автомобиль весит всего 450 килограмм, что почти в два раза меньше, чем масса обычной машины. Электрокар будет разгоняться до 70 километров в час, а проезжать без подзарядки — 150 километров.Старший дизайнер «X Electric Vehicle» Го Сяожэнь рассказал, что «LSEV» начнут продавать во втором квартале 2019 года, стоимость составит приблизительно 9,5 тысяч долларов. В год будут выпускать около 500 электромобилей.



