Раздел: Авто
Китайский поисковик Baidu займется созданием беспилотных авто
Первая серия автомобилей появится под Пекином.
На этой неделе правительство Китая утвердило все необходимые документы, разрешающие китайскому поисковому гиганту Baidu начать тестирование автономных автомобилей в окрестностях Пекина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на InternetUA.
Китай намерен конкурировать с другими странами, в которых активно тестируют и внедряют беспилотные системы управления автотранспортом, поэтому правительство Поднебесной активно поддерживает развитие подобных технологий.
Платформа автономного вождения от Baidu называется Apollo 2.0. Сейчас автомобили, оснащённые ей, способны самостоятельно передвигаться по основным городским маршрутам днём и ночью. Технологию автономного вождения продолжают совершенствовать.
Разработчики сообщают, что продолжат её «полировать» до конца 2018 года. Помочь в доработке могут реальные данные, которые автопилоты соберут в результате своих автономных поездок на 33 пригородных участках дорог Пекина, общая протяжённость которых составит до 80 километров.
Baidu собирается применить Apollo 2.0 и в общественном транспорте. Чуть позже компания запустит автобусы на этой платформе, как только доработает соответствующим образом программное обеспечение.
Читайте также: В Китае напечатан первый автомобиль на 3D-принтере
Первый автобус разработчики надеются запустить уже в следующем году, а массовое производство планируют начать к 2020 году.
На этой неделе правительство Китая утвердило все необходимые документы, разрешающие китайскому поисковому гиганту Baidu начать тестирование автономных автомобилей в окрестностях Пекина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на InternetUA.
Китай намерен конкурировать с другими странами, в которых активно тестируют и внедряют беспилотные системы управления автотранспортом, поэтому правительство Поднебесной активно поддерживает развитие подобных технологий.
Платформа автономного вождения от Baidu называется Apollo 2.0. Сейчас автомобили, оснащённые ей, способны самостоятельно передвигаться по основным городским маршрутам днём и ночью. Технологию автономного вождения продолжают совершенствовать.
Разработчики сообщают, что продолжат её «полировать» до конца 2018 года. Помочь в доработке могут реальные данные, которые автопилоты соберут в результате своих автономных поездок на 33 пригородных участках дорог Пекина, общая протяжённость которых составит до 80 километров.
Baidu собирается применить Apollo 2.0 и в общественном транспорте. Чуть позже компания запустит автобусы на этой платформе, как только доработает соответствующим образом программное обеспечение.
Читайте также: В Китае напечатан первый автомобиль на 3D-принтере
Первый автобус разработчики надеются запустить уже в следующем году, а массовое производство планируют начать к 2020 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
201
0
Оставьте свой комментарий