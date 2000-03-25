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Раздел: Авто  
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SEAT показала, как будет выглядеть первый электромобиль компании

SEAT показала, как будет выглядеть первый электромобиль компании Машину выпустят к 2020 году.

Seat выпустит серийный электромобиль к 2020 году. Модель будет называться Born — по названию престижного района Барселоны. Машина создавалась на одной базе с Skoda Citigo с двигателем мощностью 81 л.с., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.

Характеристики:
- Запас хода: 500 км.
- Платформа: MEB (такая же, как у Volkswagen).

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По размеру модель будет компактней хэтчбека Lion. Машина получит современные элементы управления, которых не было раньше в моделях компании. Всего Seat намерен выпустить 6 электромобилей, в том числе гибриды.
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 Теги: SEAT, электромобиль

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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