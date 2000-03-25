SEAT показала, как будет выглядеть первый электромобиль компании

Машину выпустят к 2020 году.



Seat выпустит серийный электромобиль к 2020 году. Модель будет называться Born — по названию престижного района Барселоны. Машина создавалась на одной базе с Skoda Citigo с двигателем мощностью 81 л.с., сообщает



Характеристики:

- Запас хода: 500 км.

- Платформа: MEB (такая же, как у Volkswagen).



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По размеру модель будет компактней хэтчбека Lion. Машина получит современные элементы управления, которых не было раньше в моделях компании. Всего Seat намерен выпустить 6 электромобилей, в том числе гибриды. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Seat выпустит серийный электромобиль к 2020 году. Модель будет называться Born — по названию престижного района Барселоны. Машина создавалась на одной базе с Skoda Citigo с двигателем мощностью 81 л.с., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию Характеристики:- Запас хода: 500 км.- Платформа: MEB (такая же, как у Volkswagen).По размеру модель будет компактней хэтчбека Lion. Машина получит современные элементы управления, которых не было раньше в моделях компании. Всего Seat намерен выпустить 6 электромобилей, в том числе гибриды.



