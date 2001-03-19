Раздел: Авто
Украинский изобретатель построил самый маленький автомобиль на бензине
Уникальную машину внесли в Книгу рекордов Украины.
Украинский конструктор Владимир Барсуков построил самый маленький автомобиль, работающий на бензиновом ДВС. Машина получилась настолько компактной, что в нее может сесть только ребенок ранних возрастов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Объем двигателя у данного автомобиля рюмочный — всего 0,25 л. Салон рассчитан на одного человека, собственно, водителя — сына создателя, Романа Барсукова.
По дизайну модель представляет собой микс из советских авто: в частности, во внешнем виде можно заметить черты вазовской копейки и УАЗа.
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Данное изобретение уже высоко оценили — автомобиль занесли в Книгу рекордов Украины.
Украинский конструктор Владимир Барсуков построил самый маленький автомобиль, работающий на бензиновом ДВС. Машина получилась настолько компактной, что в нее может сесть только ребенок ранних возрастов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Объем двигателя у данного автомобиля рюмочный — всего 0,25 л. Салон рассчитан на одного человека, собственно, водителя — сына создателя, Романа Барсукова.
По дизайну модель представляет собой микс из советских авто: в частности, во внешнем виде можно заметить черты вазовской копейки и УАЗа.
Читайте также: Китайский поисковик Baidu займется созданием беспилотных авто
Данное изобретение уже высоко оценили — автомобиль занесли в Книгу рекордов Украины.
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