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Раздел: Авто  
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Украинский изобретатель построил самый маленький автомобиль на бензине

Украинский изобретатель построил самый маленький автомобиль на бензине Уникальную машину внесли в Книгу рекордов Украины.

Украинский конструктор Владимир Барсуков построил самый маленький автомобиль, работающий на бензиновом ДВС. Машина получилась настолько компактной, что в нее может сесть только ребенок ранних возрастов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Объем двигателя у данного автомобиля рюмочный — всего 0,25 л. Салон рассчитан на одного человека, собственно, водителя — сына создателя, Романа Барсукова.

По дизайну модель представляет собой микс из советских авто: в частности, во внешнем виде можно заметить черты вазовской копейки и УАЗа.

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Данное изобретение уже высоко оценили — автомобиль занесли в Книгу рекордов Украины.
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 Теги: Украина, изобретатель

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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