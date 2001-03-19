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Глава BMW поделился подробностями о новом уникальном электромобиле
Модель i4 будет собрана на базе BMW iVision Dynamics.
Седан BMW i4 с электрической силовой установкой сможет на одной подзарядке проехать от 347 км до 700 км. Такие цифры в своем интервью привел глава BMW Харальд Крюгер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
BMW i4 представляет собой люксовый электрический седан, который создают на базе концепта BMW iVision Dynamics (см. фото). В продаже он должен появиться через два года.
Седан получит технологию eDrive нового поколения. В нее войдут электромотор, высокоэффективная литий-ионная батарея и система интеллектуального управления энергией. Благодаря этому i4, по словам Крюгера, сможет на одной подзарядке батареи проехать от 347 км до 700 км. Сколько конкретно – пока не известно.
Системой eDrive нового поколения будут оснащаться все электромобили компании BMW, а дальность поездки на одной подзарядке зависит от конкретной модели. Минимальный показатель — 347 км. Максимальный — 700 км. В этих пределах на одной подзарядке сможет проехать и BMW i4. Достаточно ли это для него?
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Думаем, что 347 км на одной подзарядке – это уже не очень актуально для современных электромобилей. Баварской компании следует ориентироваться на цифру в 500 км и выше. Только в этом случае электромобили BMW станут конкурентоспособными. Даже у китайских электрических автомобилей есть модели с дальностью поездки около 500 км.
Седан BMW i4 с электрической силовой установкой сможет на одной подзарядке проехать от 347 км до 700 км. Такие цифры в своем интервью привел глава BMW Харальд Крюгер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
BMW i4 представляет собой люксовый электрический седан, который создают на базе концепта BMW iVision Dynamics (см. фото). В продаже он должен появиться через два года.
Седан получит технологию eDrive нового поколения. В нее войдут электромотор, высокоэффективная литий-ионная батарея и система интеллектуального управления энергией. Благодаря этому i4, по словам Крюгера, сможет на одной подзарядке батареи проехать от 347 км до 700 км. Сколько конкретно – пока не известно.
Системой eDrive нового поколения будут оснащаться все электромобили компании BMW, а дальность поездки на одной подзарядке зависит от конкретной модели. Минимальный показатель — 347 км. Максимальный — 700 км. В этих пределах на одной подзарядке сможет проехать и BMW i4. Достаточно ли это для него?
Читайте также: SEAT показала, как будет выглядеть первый электромобиль компании
Думаем, что 347 км на одной подзарядке – это уже не очень актуально для современных электромобилей. Баварской компании следует ориентироваться на цифру в 500 км и выше. Только в этом случае электромобили BMW станут конкурентоспособными. Даже у китайских электрических автомобилей есть модели с дальностью поездки около 500 км.
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