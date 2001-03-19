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Раздел: Авто  
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Новые подробности о первом кроссовере Aston Martin

Новые подробности о первом кроссовере Aston MartinAston Martin Varekai сохранит многое от своего концепта.

Первый кроссовер в линейке Aston Martin будет назваться Varekai, сообщает Autocar со ссылкой на информацию, поданную английской компанией в патентное бюро. Его продажи начнутся в 2019 году, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

Несколько лет назад состоялась премьера концепта Aston Martin DBX. Именно на его базе Aston Martin и создает свой первый кроссовер. В 2014 году генеральным директором компании Aston Martin стал Энди Палмер. По его словам, он почти сразу же дал команду начать создавать кроссовер.

«Ещё до того, как меня назначили на пост генерального директора, я общался с владельцами Aston Martin и сказал им, что нужно обязательно иметь в своей линейке кроссовер. Они со мной согласились. Вступив в должность, я распорядился приступить к работе над проектом SUV», — сказал Палмер.

Aston Martin Varekai сохранит многое от своего концепта. Правда, у концепта было две двери, а у серийного кроссовера их должно быть четыре. Палмер утверждает, что в Varekai чувствуется стиль DBX.

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А вот про силовую установку Varekai мы пока ничего не знаем. Вряд ли это будет полностью электрическая модель, как концепт DBX. Скорее всего, в линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные агрегаты, а также гибридная силовая установка (но только не подзаряжаемая гибридная силовая установка PHEV, так как клиенты Aston Martin её не очень любят).

Новые подробности о первом кроссовере Aston Martin
Новые подробности о первом кроссовере Aston Martin
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 Теги: Aston Martin, кроссовер

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Сегодня, 14:59 » Автор: Богдан Процив
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