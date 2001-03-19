» » Lincoln вскоре представит новый Continental
Раздел: Авто  
0

Lincoln вскоре представит новый Continental

Lincoln вскоре представит новый ContinentalМодель седана с экстремальными дверями может стать последней.

Информация об обновленном Continental стала известна в ходе заседания американской Национальной ассоциации автодилеров, проходившего в Лас-Вегасе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Новый Lincoln Continental обещают сделать более агрессивным по внешнему дизайну.

Публике показали фотографии нового седана. Прежде всего, в глаза бросаются задние откидные двери. Их еще называют дверями «для самоубийц». Это не первая модель, на которой Lincoln применяет подобную опцию. Достаточно вспомнить Continental 1961 года выпуска и кабриолет от 1969.

Интересно, что среди автомобильной общественности совсем недавно была распространена информация о том, что Lincoln в ближайшее время планирует отказаться от линейки Continental.

Читайте также: Lincoln вернула флагманский седан Continental


Тенденции таковы, что спрос на седаны (вне зависимости от производителя) постепенно снижается по всему миру. Если говорить о Continental, то по сравнению с февралем минувшего года продажи упали на 30%. Поэтому новая конструкция дверей призвана привлечь внимание любителей острых ощущений.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Lincoln, Continental, седан

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:31 » Автор: Едгар Букмирза
     289
     0

Похожие новости по теме

В Пекине дебютировал новый седан Lincoln Continental В Пекине дебютировал новый седан Lincoln Continental

На проходящем на этой недели Пекинском автосалоне презентовали серийную версию Lincoln Continental.

Lincoln вернула флагманский седан Continental Lincoln вернула флагманский седан Continental

Новый Lincoln Continental начнут продавать осенью.

Шпионские изображения Lincoln Continental 2017 Шпионские изображения Lincoln Continental 2017

Фотошпионы сфотографировали прототип предсерийной модели Lincoln Continental.

Шпионские фотографии Bentley Continental третьего поколения Шпионские фотографии Bentley Continental третьего поколения

Третье поколение купе было замечено во время тестовых заездов.

Lincoln начал испытания серийной версии Continental Lincoln начал испытания серийной версии Continental

Продажи автомобиля должны начаться в 2016 году.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх