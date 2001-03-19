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Автобренд Porsche назвал свои пять самых быстрых спорткара
Критерием для определения таких автомобилей считается пособность за короткое время разгоняться от нуля до сотни километров.
Компания Porsche назвала «пятерку» своих самых быстрых спорткаров, устроив для этого ряд грандиозных драг-заездов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
В итоге самым быстрым автомобилем немецкого автопроизводителя стал Porsche 918 Spyder с 887-сильным двигателем под капотом, способным разгоняться до первой «сотни» всего за 2,6 секунды.
Второе место досталось Porsche 911 GT2 RS, разгон которого до 100 км/ч составляет всего 2,8 секунды. Тройку замкнул 580-сильный купе Porsche 911 Turbo S с разгоном 2,9 секунды.
Читайте также: Опубликованы первые фото "заряженного" спорткара Porsche
Четвертым стал гибридный суперкар Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo с мощным 680-сильным мотором, разгоняющимся за 3,4 секунды.
ТОП-5 замкнул спорткар Porsche Carrera GT с 5,7-литровым 612-сильным мотором под капотом.
Компания Porsche назвала «пятерку» своих самых быстрых спорткаров, устроив для этого ряд грандиозных драг-заездов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
В итоге самым быстрым автомобилем немецкого автопроизводителя стал Porsche 918 Spyder с 887-сильным двигателем под капотом, способным разгоняться до первой «сотни» всего за 2,6 секунды.
Второе место досталось Porsche 911 GT2 RS, разгон которого до 100 км/ч составляет всего 2,8 секунды. Тройку замкнул 580-сильный купе Porsche 911 Turbo S с разгоном 2,9 секунды.
Читайте также: Опубликованы первые фото "заряженного" спорткара Porsche
Четвертым стал гибридный суперкар Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo с мощным 680-сильным мотором, разгоняющимся за 3,4 секунды.
ТОП-5 замкнул спорткар Porsche Carrera GT с 5,7-литровым 612-сильным мотором под капотом.
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