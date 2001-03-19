» » Volkswagen анонсировал новый электромобиль
Раздел: Авто  
0

Volkswagen анонсировал новый электромобиль

Volkswagen анонсировал новый электромобильПрототип автомобиля был показан в 2016 году на Парижском автосалоне.

Volkswagen запустит серийное производство нового хэтчбека с полностью электрической силовой установкой в ноябре 2019 года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.com.ua.

Электрический хэтчбек станет первым представителем целого семейства «зеленых» автомобилей концерна под названием I.D., куда на начальном этапе также войдет минивэн, кроссовер и спортивное купе.

Концепт оснастили 170-сильным электромотором и батареями, обеспечивающими запас хода в 500 километров, что позволит новинке войти в «десятку» самых «дальнобойных» электрокаров.

Читайте также: Volkswagen готовит свой электромобиль


К 2030 году Volkswagen инвестирует 20 млрд евро в разработку машин с электрическими и гибридными силовыми установками.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Volkswagen, электромобиль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:20 » Автор: Едгар Букмирза
     1073
     0

Похожие новости по теме

Volkswagen выпустит электрический хэтчбек в 2019 году Volkswagen выпустит электрический хэтчбек в 2019 году

«Зеленый» хэтчбек станет первым серийным представителем целого семейства автомобилей с полностью электрическими силовыми установками.

Volkswagen готовит свой электромобиль Volkswagen готовит свой электромобиль

Концепт нового флагмана немецкой марки представят весной на Женевском автосалоне.

Volkswagen представит новый концептуальный электромобиль Volkswagen представит новый концептуальный электромобиль

Volkswagen покажет купе-кроссовер с электрической тягой

Volkswagen привезет в Детройт электрический минивэн Volkswagen привезет в Детройт электрический минивэн

Немцы представят новый прототип из будущего семейства электрокаров.

Volkswagen тизерит прототип нового электромобиля Volkswagen тизерит прототип нового электромобиля

VW запустит новую линейку электрических машин в 2019 году.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх