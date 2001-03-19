Раздел: Авто
Volkswagen анонсировал новый электромобиль
Прототип автомобиля был показан в 2016 году на Парижском автосалоне.
Volkswagen запустит серийное производство нового хэтчбека с полностью электрической силовой установкой в ноябре 2019 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.com.ua.
Электрический хэтчбек станет первым представителем целого семейства «зеленых» автомобилей концерна под названием I.D., куда на начальном этапе также войдет минивэн, кроссовер и спортивное купе.
Концепт оснастили 170-сильным электромотором и батареями, обеспечивающими запас хода в 500 километров, что позволит новинке войти в «десятку» самых «дальнобойных» электрокаров.
Читайте также: Volkswagen готовит свой электромобиль
К 2030 году Volkswagen инвестирует 20 млрд евро в разработку машин с электрическими и гибридными силовыми установками.
Volkswagen запустит серийное производство нового хэтчбека с полностью электрической силовой установкой в ноябре 2019 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на cardiagram.com.ua.
Электрический хэтчбек станет первым представителем целого семейства «зеленых» автомобилей концерна под названием I.D., куда на начальном этапе также войдет минивэн, кроссовер и спортивное купе.
Концепт оснастили 170-сильным электромотором и батареями, обеспечивающими запас хода в 500 километров, что позволит новинке войти в «десятку» самых «дальнобойных» электрокаров.
Читайте также: Volkswagen готовит свой электромобиль
К 2030 году Volkswagen инвестирует 20 млрд евро в разработку машин с электрическими и гибридными силовыми установками.
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