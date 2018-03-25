Раздел: Авто
Автопроизводители нашли новую альтернативу дизельным двигателям
Электрические модели не могут полностью заменить дизельные.
Вице-президент «Тойоты» Геральд Киллманн сообщил, что его компания видит альтернативу дизельным двигателям в гибридных технологиях. Руководство фирмы утверждает, что в последние годы продажи гибридных моделей существенно выросли.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на transmissia.net.
Вместе с тем падают продажи авто с дизельными агрегатами. Сейчас доля дизельных авто в общем количестве продаваемых машин Toyota составляет не больше 10%.
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Киллманн говорит, что пока что электрические модели не могут полностью заменить дизельные, поскольку у этих автомобилей абсолютно разные сегменты рынка. Несмотря на это, электрокарам под силу заменить небольшие бензиновые минивэны. Со слов вице-президента компании, чтобы электромобили полностью вытеснили авто с ДВС, необходимо подождать достаточно большой промежуток времени.
Вице-президент «Тойоты» Геральд Киллманн сообщил, что его компания видит альтернативу дизельным двигателям в гибридных технологиях. Руководство фирмы утверждает, что в последние годы продажи гибридных моделей существенно выросли.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на transmissia.net.
Вместе с тем падают продажи авто с дизельными агрегатами. Сейчас доля дизельных авто в общем количестве продаваемых машин Toyota составляет не больше 10%.
Читайте также: Эксперты нашли интересную альтернативу современным самолетам
Киллманн говорит, что пока что электрические модели не могут полностью заменить дизельные, поскольку у этих автомобилей абсолютно разные сегменты рынка. Несмотря на это, электрокарам под силу заменить небольшие бензиновые минивэны. Со слов вице-президента компании, чтобы электромобили полностью вытеснили авто с ДВС, необходимо подождать достаточно большой промежуток времени.
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