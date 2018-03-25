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Раздел: Авто  
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Автопроизводители нашли новую альтернативу дизельным двигателям

Автопроизводители нашли новую альтернативу дизельным двигателямЭлектрические модели не могут полностью заменить дизельные.

Вице-президент «Тойоты» Геральд Киллманн сообщил, что его компания видит альтернативу дизельным двигателям в гибридных технологиях. Руководство фирмы утверждает, что в последние годы продажи гибридных моделей существенно выросли.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на transmissia.net.

Вместе с тем падают продажи авто с дизельными агрегатами. Сейчас доля дизельных авто в общем количестве продаваемых машин Toyota составляет не больше 10%.

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Киллманн говорит, что пока что электрические модели не могут полностью заменить дизельные, поскольку у этих автомобилей абсолютно разные сегменты рынка. Несмотря на это, электрокарам под силу заменить небольшие бензиновые минивэны. Со слов вице-президента компании, чтобы электромобили полностью вытеснили авто с ДВС, необходимо подождать достаточно большой промежуток времени.
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 Теги: Автопроизводители, дизель, двигатель

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25-03-2018, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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