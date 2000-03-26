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Раздел: Авто  
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В Сети появились первые фотографии новой Toyota Corolla

В Сети появились первые фотографии новой Toyota Corolla Подробные характеристики модели пока неизвестны.

Компания Toyota рассекретила до официальной премьеры хэтчбек Corolla нового поколения. Отметим, что европейская версия модели, которая продается под названием Auris, дебютировала несколькими неделями ранее на Женевском автосалоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.

Внешне отличия двух версий практически минимальны, а вот моторная линейка для двух рынков разная. В основе американского «Ауриса» — новая глобальная платформа TNGA, которая, например, стала базой для кроссовера C-HR. В новом поколении хэтчбек вырос в размерах (колесная база увеличилась до 2640 мм) и стал ниже на один дюйм.

Вместе со сменой поколений хэтчбек Corolla получит новый 2,0-литровый бензиновый двигатель, который придет на смену старому 1,8-литровому агрегату. Более подробные характеристики мотора в Toyota пока не раскрывают. Новый агрегат будет мощнее прежнего, выдававшего 137 л.с. Предполагается, что трудиться двигатель будет в тандеме с шестиступенчатой механической коробкой передач или с новой бесступенчатой трансмиссией.

Базовым для европейской версии хэтчбека стал бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра. Кроме того, покупателям предложат две гибридных силовых установки.

Интерьер американского «Ауриса» также претерпел изменения. В интерьере появится больше секций для хранения различных предметов, 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, а также возможность беспроводной зарядки гаджетов.

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Помимо прочего новые хэтчбеки Corolla получат современные системы помощи водителю, включая предупреждение о выезде из полосы, функцию определения пешеходов и автоматический дальний свет. В стандартной комплектации пятидверки снабдят семью подушками безопасности и аудиосистемой с шестью динамиками.

В Сети появились первые фотографии новой Toyota Corolla
В Сети появились первые фотографии новой Toyota Corolla
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 Теги: Toyota, Corolla

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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