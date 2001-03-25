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Дизайнер Alfa Romeo рассказал о кардинальном изменении модели MiTo
В компании планируют замену хэтчбека на внедорожник.
Компактный хэтчбек Alfa Romeo MiTo в новом поколении превратится в кроссовер. На такую возможность в кулуарах Женевского автосалона намекнул Серджио Маркьонне, глава концерна FCA, которому принадлежит Alfa Romeo, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
MiTo появился в продаже в 2008 году. С тех пор его несколько раз обновляли. Однако, он всё равно плохо продается. Этот хэтчбек построен на платформе Fiat Small, на которой, кстати, в свое время были созданы такие модели, как Fiat Grande Punto и Opel Corsa D (в то время у Fiat были партнерские отношения с GM).
В линейку его двигателей входят бензиновые и дизельные агрегаты. Трансмиссия – пятиступенчатая и шестиступенчатая механическая коробка передач, а также шестиступенчатый «автомат».
«Если и есть у MiTo будущее, то я не думаю, что он сохранит кузов в виде двухдверного хэтчбека. Рынок двухдверных хэтчбеков В-сегмента постоянно сокращается. Мы должны следовать требованиям рынка», — сказал Маркьонне.
Глава Alfa Romeo Рейд Бигленд считает MiTo очень хорошей машиной, но она не находится на том же «уровне», что Giulia и Stelvio.
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В линейке Alfa Romeo сейчас есть только один кроссовер – Stelvio. Итальянцы планируют сделать ещё несколько новых моделей, так как рынок SUV активно развивается и увеличивается. Видимо, в кроссовер превратят и Alfa Romeo MiTo.
Компактный хэтчбек Alfa Romeo MiTo в новом поколении превратится в кроссовер. На такую возможность в кулуарах Женевского автосалона намекнул Серджио Маркьонне, глава концерна FCA, которому принадлежит Alfa Romeo, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
MiTo появился в продаже в 2008 году. С тех пор его несколько раз обновляли. Однако, он всё равно плохо продается. Этот хэтчбек построен на платформе Fiat Small, на которой, кстати, в свое время были созданы такие модели, как Fiat Grande Punto и Opel Corsa D (в то время у Fiat были партнерские отношения с GM).
В линейку его двигателей входят бензиновые и дизельные агрегаты. Трансмиссия – пятиступенчатая и шестиступенчатая механическая коробка передач, а также шестиступенчатый «автомат».
«Если и есть у MiTo будущее, то я не думаю, что он сохранит кузов в виде двухдверного хэтчбека. Рынок двухдверных хэтчбеков В-сегмента постоянно сокращается. Мы должны следовать требованиям рынка», — сказал Маркьонне.
Глава Alfa Romeo Рейд Бигленд считает MiTo очень хорошей машиной, но она не находится на том же «уровне», что Giulia и Stelvio.
Читайте также: В Сети появились первые фотографии новой Toyota Corolla
В линейке Alfa Romeo сейчас есть только один кроссовер – Stelvio. Итальянцы планируют сделать ещё несколько новых моделей, так как рынок SUV активно развивается и увеличивается. Видимо, в кроссовер превратят и Alfa Romeo MiTo.
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