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Раздел: Авто  
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GMC Terrain и GMC Acadia получили версии с черной отделкой

GMC Terrain и GMC Acadia получили версии с черной отделкой Эта опция повысит стоимость внедорожника ориентировочно на 2 тыс.долларов.

Начиная с 2014 года концерн выпускает внедорожники и кроссоверы в исполнении Midnight Edition, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Интересно, что в случае с автомобилями марки GMC, Midnight Edition станет несколько иным — для моделей Acadia и Terrain на выбор будет предлагаться несколько цветов кузова, а весь хром на машинах заменит чёрная отделка.

Помимо этого Terrain будет иметь 19-дюймовые колёсные диски, чёрные корпуса зеркал и решётку радиатора, а Acadia получит тонированную оптику, рейлинги и 20-дюймовые колёса.

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Цены на такой тюнинг пока не объявлены, но если судить по машинам других марок, входящих в концерн, то прибавка к стоимости составит порядка двух тысяч долларов.

GMC Terrain и GMC Acadia получили версии с черной отделкой
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 Теги: GMC, отделка

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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