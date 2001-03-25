Раздел: Авто
GMC Terrain и GMC Acadia получили версии с черной отделкой
Эта опция повысит стоимость внедорожника ориентировочно на 2 тыс.долларов.
Начиная с 2014 года концерн выпускает внедорожники и кроссоверы в исполнении Midnight Edition, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Интересно, что в случае с автомобилями марки GMC, Midnight Edition станет несколько иным — для моделей Acadia и Terrain на выбор будет предлагаться несколько цветов кузова, а весь хром на машинах заменит чёрная отделка.
Помимо этого Terrain будет иметь 19-дюймовые колёсные диски, чёрные корпуса зеркал и решётку радиатора, а Acadia получит тонированную оптику, рейлинги и 20-дюймовые колёса.
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Цены на такой тюнинг пока не объявлены, но если судить по машинам других марок, входящих в концерн, то прибавка к стоимости составит порядка двух тысяч долларов.
Начиная с 2014 года концерн выпускает внедорожники и кроссоверы в исполнении Midnight Edition, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Интересно, что в случае с автомобилями марки GMC, Midnight Edition станет несколько иным — для моделей Acadia и Terrain на выбор будет предлагаться несколько цветов кузова, а весь хром на машинах заменит чёрная отделка.
Помимо этого Terrain будет иметь 19-дюймовые колёсные диски, чёрные корпуса зеркал и решётку радиатора, а Acadia получит тонированную оптику, рейлинги и 20-дюймовые колёса.
Читайте также: В Сети появились первые фотографии новой Toyota Corolla
Цены на такой тюнинг пока не объявлены, но если судить по машинам других марок, входящих в концерн, то прибавка к стоимости составит порядка двух тысяч долларов.
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