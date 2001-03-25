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Раздел: Авто  
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Hyundai модернизирует свой первый хот-хэтч

Hyundai модернизирует свой первый хот-хэтчПока точной информации о грядущих новинках нет.

В июле 2017 года компания Hyundai вышла в новую для себя нишу. Модель i30 N стала первым для марки горячим хэтчбеком, обозначив спортивные амбиции бренда.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на carclub.ru.

Двухлитровый турбомотор в зависимости от исполнения выдает 250 или 275 л.с. и пока агрегатируется только с шестискоростной механикой.

Автоматизированной коробки нет, и это упущение будет исправлено только в конце 2019 года, когда мощный двигатель подружат с семиступенчатым преселективным роботом. С механикой хэтчбек разгоняется до сотни за 6,2 секунды и достигает максималки в 250 км/ч.

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Ранее глава N-подразделения Hyundai Альберт Бирман (прежде он руководил BMW M!) заявил, что у компании будет несколько заряженных моделей. В том числе — с полным приводом.
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 Теги: Hyundai, хот-хэтч

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Сегодня, 19:41 » Автор: Едгар Букмирза
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