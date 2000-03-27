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Раздел: Авто  
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Так выглядит концепт Lanos, который не приняли в серийное производство

Так выглядит концепт Lanos, который не приняли в серийное производство Автомобиль Lanos M должен был прийти на смену традиционной модели.

В 2007 году на автосалоне SIA ЗАЗ презентовал концепт Lanos M, который должен был прийти на смену классической модели Lanos в 2009 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.

Внешность у авто была брутальная: узкие фары со светодиодными дневными огнями, аэродинамичный капот, узкая радиаторная решётка, противотуманки и спортивные бамперы. Интерьер машины оставили без изменений. Ожидалось, что машина получит новый силовой агрегат.

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Внешне Lanos M напоминал чистокровный японский автомобиль. В частности, передок очень походил на Mazda. К сожалению, проект так и остался концептом, а украинцы продолжили ездить на «Ланосах» старого образца.
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 Теги: Lanos, концепт

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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