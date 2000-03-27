Так выглядит концепт Lanos, который не приняли в серийное производство

Автомобиль Lanos M должен был прийти на смену традиционной модели.



В 2007 году на автосалоне SIA ЗАЗ презентовал концепт Lanos M, который должен был прийти на смену классической модели Lanos в 2009 году, сообщает



Внешность у авто была брутальная: узкие фары со светодиодными дневными огнями, аэродинамичный капот, узкая радиаторная решётка, противотуманки и спортивные бамперы. Интерьер машины оставили без изменений. Ожидалось, что машина получит новый силовой агрегат.



Читайте также: GMC Terrain и GMC Acadia получили версии с черной отделкой



Внешне Lanos M напоминал чистокровный японский автомобиль. В частности, передок очень походил на Mazda. К сожалению, проект так и остался концептом, а украинцы продолжили ездить на «Ланосах» старого образца. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В 2007 году на автосалоне SIA ЗАЗ презентовал концепт Lanos M, который должен был прийти на смену классической модели Lanos в 2009 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию Внешность у авто была брутальная: узкие фары со светодиодными дневными огнями, аэродинамичный капот, узкая радиаторная решётка, противотуманки и спортивные бамперы. Интерьер машины оставили без изменений. Ожидалось, что машина получит новый силовой агрегат.Внешне Lanos M напоминал чистокровный японский автомобиль. В частности, передок очень походил на Mazda. К сожалению, проект так и остался концептом, а украинцы продолжили ездить на «Ланосах» старого образца.



